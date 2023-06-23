Çocuklar neden sebze sevmiyor

ABD Yale Üniversitesi’nden Dr. Annie Wertz ve Dr. Karen Wynn 8-18 aylık çocukların önüne 2 bitki 2 de plastik benzeri nesne koydu, çocukların dikkati çekici biçimde bitkilere dokunmaktan kaçındığını gördü. Araştırmacılar, deneylerde, çocukların bitkilere dokunmak yerine, plastik nesnelerle oynamayı tercih ettiğini belirtti. Çocukların doğuştan, zehirleme ihtimaline karşı çiçek ya da bitkilerden kaçınmaya programlı olduğuna inanan bilim adamları, bu korkunun, “tehlike olmadığı anlaşıldıktan sonra” ortadan kalktığını açıkladı