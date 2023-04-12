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Çocuklar neden unutur, ne yapmalı

Çocukların birçoğu bazı zamanlarda unutkanlık yaşayabiliyor. Böyle durumlarda devreye anne babaların girmesi şart. Çünkü bir nedeni olabilir. Peki, unutkanık yaşayan çocuklarınız için neler yapabilirsiniz? İşte yanıtı…

Haber Giriş: 12 Nisan 2023 Çarşamba - 11:20
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Çocuklar neden unutur

Çocuklar neden unutur, ne yapmalı
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Bir bilginin hatırlanmaması, ya da bazı araç gereçlerin sürekli unutulması pek çok ailenin çocuklarının başına gelebilir. Peki, bu sorunun nedeni ne? İşte o nedenler…

Çocuğunuzda PKU hastalığı varsa unutkanlık çok sık görülür. PKU yani fenilketonüri, hem anneden hem babadan geçen genetik bir metabolizma hastalığı. Bu rahatsızlığı olan çocukların süt ve süt ürünleri, et ve et ürünleri, hayvansal gıdalar, kuru yemişler, kuru baklagiller, makarna çeşitleri gibi birçok besini almaları yasaktır. Aynı zamanda yeterince protein alınmaması da unutkanlığa neden olur.

Dikkat eksikliği olan çocuklar olaylara ya da bilgilere yeterince odaklanamıyor. Bu durumda çabuk unutmalarına neden oluyor.
Eğer çocuğunuz öğrenme güçlüğü yaşıyorsa unutkanlık belirtilerinin görülmesi normaldir. Çünkü bu süreci yaşayan çocukların hafızaları daha yavaş çalışır. Örneğin; çocuğunuz ilkokul çağındaysa ve hala okuma yazması tam gelişmemişse öğrenme güçlüğünden şüphelenmeniz gerekebilir.
Aile içi iletişimin eksikliği, ebeveynlerinden yeterince ilgi görememe, fiziksel şiddet gibi durumlar da çocukların beyin gelişimini olumsuz etkiliyor. Sürekli endişe ve kaygı ile büyüyen çocuklar sık sık unutkanlık sorunu yaşıyor.
Sağlıksız beslenme ya da yetersiz beslenme unutkanlığı tetikleyen nedenler arasında. Hazır gıdalarla beslenen ve aşırı şeker tüketen çocuklarda da unutkanlık görülüyor.

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