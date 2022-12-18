Çocuklar gece neden yatak ıslatır?

Ailelerin daha çok psikolojik olarak değerlendirdiği bu durum; idrar yolu enfeksiyonu, böbrek hastalıkları, mesane ile ilgili problemler veya çocukluk çağı diyabeti gibi tedavi edilmesi gereken başka bir hastalığın habercisi olabilir.

“Çocuklarda gece yatak ıslatma sorununun göz ardı edilmemesi ve bir uzman hekim tarafından değerlendirilmesi ise çocuk sağlığı açısından oldukça önemli.”diyen Prof. Dr. Pınar Işık Ağras, çocuklarda gece yatak ıslatma hakkında şu bilgileri verdi.

“Çocuklarda yatak ıslatma (Enürezis), tanım olarak beş yaş üstündeki bir çocuğun ayda 1-2 kezden fazla uyku sırasında istem dışı idrar kaçırmasıdır. Bazı çocuklar gündüz uyanıkken de idrar kaçırır. Gece yatak ıslatma ne sıklıkta görülür?

Beş yaşındaki çocukların yüzde 20’si,

Yedi yaşındaki çocukların yüzde 10’u,

Ergenlik çağındaki çocukların yüzde 1-2’si enürezis sorunu yaşamaktadır.”

Gece yatak ıslatma nedenlerine de değinen, Prof. Dr. Pınar Işık Ağras şöyle konuştu:

“ Enürezise neden olan tek bir faktör değil birden fazla etken söz konusudur. İdrar kaçırma sorunu olan her çocuğun öncelikle idrar yolu enfeksiyonu, böbrek hastalıkları, mesane ile ilgili problemler veya çocukluk çağı diyabeti gibi tedavi edilmesi gereken başka bir hastalığın varlığı açısından değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle bu çocukların mutlaka çocuk sağlığı hastalıkları uzmanlarınca değerlendirilmesi gerekir. Gerekli tetkiklerle başka bir hastalık olmadığından emin olunduktan sonra enürezisin tedavisine geçilir. Bu çocuklardaki en belirgin sorun çocuğun uykuda mesane doluluğunun hissedememesi ve tuvalete gitmek üzere uyanamamasıdır. Gece çıkarılan idrar miktarının fazla olması ve/veya mesane ile ilgili bazı değişiklikler de bu çocuklarda saptanabilen diğer sorunlardır. Bunlardan hangilerinin çocukta mevcut olduğu uygun tanı yöntemleri kullanarak saptamak gerekir.

Enürezisli çocukların aileleri incelendiğinde yüzde 60-80 oranında idrar kaçırma öyküsü olduğu görülmüştür. Hem anne hem babasında çocukken enürezis problemi olan çocukların yaklaşık yüzde 75’inde, sadece bir ebeveyninde olan çocukların yüzde 40’ında enürezis görülür. Bazı çocuklar gündüz idrar kaçırma, sık tuvalete gitme, tuvalete gittiğinde idrara yapamama veya tuvaletten çıkınca çiş hissinin devam etmesi gibi semptomlar gösterirler. Bu çocukların mesane ve işeme fonksiyonlarının değerlendirilmesi gerekir. İşeme disfonksiyonu saptanan çocukların uygun ilaç ve fizyoterapi yöntemleri ile tedavisi yapılmaktadır.”

YATAK ISLATMA NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Prof. Ağras, çocuk ve ailenin sorunu tam olarak anlamasının ve tedaviye katılmasının sağlanamadığı durumlarda uygulanan tedavi başarısız olmakta veya tedavi kesildiğinde sorun tekrarlamakta diyerek, “Çocuklarda gece yatak ıslatma tedavisi tek bir ilaçla kesinlikle mümkün değildir. Çocuğun tedaviye katılması, duyduğu utanç ve suçluluk duygusunun yenilmesi ve bu sorundan kurtulmayı istemesi sağlanmalıdır. Bunun için durumun neden kaynaklandığı ve tedavisinin nasıl olacağı, yaşına göre anlayabileceği şekilde mutlaka çocuğa da anlatılmalıdır. Bu nedenle gece idrar kaçıran çocuğun tedavisinde deneyimli bir sağlık ekibinin çocuk ve aileye zaman ayırarak ve gerekli eğitimi vererek çocuğun günlük yaşamında konu ile ilgili davranışları düzenlemesi çok önemlidir. Bunun yanı sıra hastanın durumuna en uygun medikal tedavi yönteminin tedaviye eklenme zamanı, devam etme süresi veya tedavi değişikliği de tedavi sürecinde gerçekleştirilmelidir.” şeklinde konuştu.