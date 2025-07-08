Çocuklar şenlikte doyasıya eğlendi

Her gün saat 18.30'da başlayan ve gece boyu süren etkinlikler, yüzlerce çocuğun kahkahalarıyla yankılandı.

Akşehir Belediyesi tarafından tamamen ücretsiz olarak sunulan şenlikte; dev şişme oyun parkurlarından bubble show'a, palyaçolardan robot gösterilerine kadar onlarca renkli etkinlik çocukları bekliyor.

Bilim gösterileriyle şaşıran, darbuka ritmiyle coşan, yüz boyama ve maskot karakterlerle eğlenen çocuklar; mini disco, ahşap zekâ aktiviteleri, balon katlama gösterileri ve bilgi yarışmalarıyla hem eğlendi hem öğrendi. Özellikle interaktif alanlarda özgüvenle sahneye çıkan minikler, "çocuk ses yarışması" ve "gösteri fabrikası" gibi etkinliklerde adeta parladı.

ÇOCUK CENNETİNE DÖNÜŞTÜ

Palyaçoların rengârenk kahkahaları, DJ performanslarının enerjisi ve gösteri ekiplerinin heyecanı Akşehir Cumhuriyet Meydanı'nı bir çocuk cennetine dönüştürdü. Her akşam kalabalıklaşan alan, sadece çocuklara değil, ailelerine de keyifli bir yaz akşamı sundu.

NASREDDİN HOCA'NIN MİRASI ÇOCUKLARIN KAHKAHASINDA YAŞATILDI

Şenliğin özü olan hoşgörü, mizah ve paylaşım kültürü; bu etkinliklerle minik yüreklere dokundu. Akşehir Belediyesi'nin çocuklara özel hazırladığı bu şenlik programları, sadece bir etkinlik değil, aynı zamanda unutulmaz bir anıya dönüşerek Akşehirlilerin gönlünde yer etti.

Çocukların kahkahalarının yankılandığı, ailelerin keyifli vakit geçirdiği etkinlikler; Akşehir'i adeta bir şenlik şehrine dönüştürdü. Renkli etkinlikler ve yoğun katılım, Nasreddin Hoca Şenliği'nin sadece kültürel değil, aynı zamanda toplumsal bir buluşma noktası olduğunu bir kez daha ortaya koydu.