Çocuklar şenlikte doyasıya eğlendi

Kaynak: DHA
Çocuklar şenlikte doyasıya eğlendi

Tarihi, kültürü ve mizahı buluşturan 66'ncı Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği, bu yıl da en çok çocukların neşesiyle renklendi. Şenlikte çocuklar doyasıya eğlendi.

Her gün saat 18.30'da başlayan ve gece boyu süren etkinlikler, yüzlerce çocuğun kahkahalarıyla yankılandı.

Akşehir Belediyesi tarafından tamamen ücretsiz olarak sunulan şenlikte; dev şişme oyun parkurlarından bubble show'a, palyaçolardan robot gösterilerine kadar onlarca renkli etkinlik çocukları bekliyor.

aksehirdeki-cocuklar-senlikte-doyasiya-805070-238357.jpg

Bilim gösterileriyle şaşıran, darbuka ritmiyle coşan, yüz boyama ve maskot karakterlerle eğlenen çocuklar; mini disco, ahşap zekâ aktiviteleri, balon katlama gösterileri ve bilgi yarışmalarıyla hem eğlendi hem öğrendi. Özellikle interaktif alanlarda özgüvenle sahneye çıkan minikler, "çocuk ses yarışması" ve "gösteri fabrikası" gibi etkinliklerde adeta parladı.

aksehirdeki-cocuklar-senlikte-doyasiya-805074-238357.jpg

ÇOCUK CENNETİNE DÖNÜŞTÜ

Palyaçoların rengârenk kahkahaları, DJ performanslarının enerjisi ve gösteri ekiplerinin heyecanı Akşehir Cumhuriyet Meydanı'nı bir çocuk cennetine dönüştürdü. Her akşam kalabalıklaşan alan, sadece çocuklara değil, ailelerine de keyifli bir yaz akşamı sundu.

aksehirdeki-cocuklar-senlikte-doyasiya-805075-238357.jpg

NASREDDİN HOCA'NIN MİRASI ÇOCUKLARIN KAHKAHASINDA YAŞATILDI

Şenliğin özü olan hoşgörü, mizah ve paylaşım kültürü; bu etkinliklerle minik yüreklere dokundu. Akşehir Belediyesi'nin çocuklara özel hazırladığı bu şenlik programları, sadece bir etkinlik değil, aynı zamanda unutulmaz bir anıya dönüşerek Akşehirlilerin gönlünde yer etti.

Çocukların kahkahalarının yankılandığı, ailelerin keyifli vakit geçirdiği etkinlikler; Akşehir'i adeta bir şenlik şehrine dönüştürdü. Renkli etkinlikler ve yoğun katılım, Nasreddin Hoca Şenliği'nin sadece kültürel değil, aynı zamanda toplumsal bir buluşma noktası olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

aksehirdeki-cocuklar-senlikte-doyasiya-805077-238357.jpg

Son Haberler
200 çocuk kekten zehirlendi
200 çocuk kekten zehirlendi
Pokemon kartından kan çıktı: Bir kişi ağır yaralı
Pokemon kartından kan çıktı: Bir kişi ağır yaralı
“Umudum Bahçeli” diyerek açıkladı: İktidarın sonunu getirebilecek tek seçenek var
“Umudum Bahçeli” diyerek açıkladı: İktidarın sonunu getirebilecek tek seçenek var
Kars'ta uyuşturucu operasyonu! 2 kişi tutuklandı
Kars'ta uyuşturucu operasyonu! 2 kişi tutuklandı
Yalı Çapkını’nın Suna’sı Beril Pozam’dan eşine doğum günü sürprizi!
Yalı Çapkını’nın Suna’sı Beril Pozam’dan eşine doğum günü sürprizi!