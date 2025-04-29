Çocuklar silahlanıyor, hükümet seyrediyor

Türkiye’de bireysel silahlanma, giderek artan bir güvenlik tehdidi oluşturuyor. İnternet üzerinden ve taksitle silah satışlarının yaygınlaşması, bu sorunun çocuk yaşlara kadar ulaşmasına neden oldu. Bu durum, ülke genelinde silahlı saldırı ve cinayet haberlerinin sıklaşmasına yol açtı.

Birgün gazetesinden Mustafa Bildircin’in haberine göre, bireysel silahlanmadaki hızlı artışa karşın iktidar sessizliğini koruyor.

2024’TE AÇILAN DOSYA SAYISI REKOR KIRDI

Cumhuriyet başsavcılıklarının verileri, bireysel silahlanmanın ulaştığı endişe verici boyutları ortaya koydu. “Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna Muhalefet” suçundan açılan dosya sayısı, 2020’de 54 bin 198 iken, 2024 sonunda 137 bin 617’ye yükseldi.

Ruhsatsız silah taşıma suçuna ilişkin dosya sayıları yıllara göre şöyle:

2020: 54 bin 198

2021: 84 bin 519

2022: 122 bin 807

2023: 124 bin 500

2024: 137 bin 617

Emniyet’ten ruhsatsız silahlara operasyon

ON BİNLERCE KAMU DAVASI AÇILDI

2024’te ruhsatsız silah taşıdığı için hakkında soruşturma başlatılan 137 bin 617 kişiden 65 bin 660’ı hakkında kamu davası açıldı. 44 bin 42 kişi için ise kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.