Çocuklar, Tavşancıl Yeşil Vadi’de buluştu

Programa Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu da katılarak çocukların mutluluğuna ortak oldu. Başkan Ömeroğlu, çocuklarla birlikte voleybol oynadı, ardından hep birlikte pasta kesildi.

Etkinliğe ayrıca AKP Dilovası İlçe Başkanı İlhan Yıldırım ve ilçe yöneticileri, AKP Kocaeli İl Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Arslan ile Dilovası Belediye Meclis Üyeleri de katıldı.

Başkan Ömeroğlu, çocukların toplumun en değerli hazinesi olduğunu vurgulayarak, "Bugün burada çocuklarımızla bir arada olmak, onların neşesine ortak olmak bizler için tarifsiz bir mutluluk. Onların gözlerindeki ışıltı, yüzlerindeki tebessüm bizim en büyük motivasyon kaynağımız. Geleceğimizi inşa edecek olan bu güzel yavrularımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Piknik boyunca çeşitli oyunlar oynayan ve doğayla iç içe vakit geçiren çocuklar, gün boyu eğlencenin tadını çıkardı.