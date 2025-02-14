Çocuklar tiyatroyla buluştu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Çocuklar tiyatroyla buluştu

Denizli'de çocuklar için etkinlik düzenlendi. Etkinlikte "Arkadaşım Ben Geldim" adlı tiyatro oyunu, çocuklarla buluştu. Çocuklar tiyatroyla birlikte keyifli vakit geçirdiler.

Çocukların keyifli ve eğlenceli vakit geçirmeleri amacıyla Denizli Beyağaç Belediyesi tarafından çocuklara özel tiyatro etkinliği düzenledi. Ünlü sinema sanatçısı Gülnihal Demir ve tiyatrocu Nuri Yiğit'in sahne aldığı "Arkadaşım Ben Geldim" adlı müzikli çocuk oyunu, büyük beğeni topladı.

Çocuklar tiyatro gösterisini kahkahalar içinde izledi. Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün'de gösteriyi çocuklarla birlikte izledi.

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Etkinlikte çocukların neşesi ve coşkusundan keyif aldıklarını ve mutlu olduklarını belirten Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, "Beyağaç Belediyesi olarak çocuklarımızla dolu dolu bir tiyatro deneyimini geride bıraktık. Katılım gösteren tüm öğrencilere ve değerli öğretmenlerimize gönülden teşekkür ederiz. Her zaman çocuklarımızın yanındayız. Çocuklarımız varsa biz varız.

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Eğitim ve öğretim için bugüne kadar elimizden gelen tüm gayreti gösterdik, göstermeye de devam edeceğiz. Öğrencilerimizi ilçemizi temsil ettikleri tüm kulvarlarda destekliyoruz. Gülnihal Hanım ve ekibine çocuklarımız için sahneledikleri eğitici ve öğretici oyun için teşekkür ederiz" dedi.

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Kendilerini Beyağaç'a davet eden Başkan Pütün'e teşekkür eden sanatçı Gülnihal Demir de "32 yıllık bankacılığın ardından emekli oldum. 21 yıldır dizi ve filmlerde rol aldım. 9 yıldır da tiyatro oynuyorum. Yaptığımız bu çalışmalar beni yaşama bağlıyor. Sezayi Pütün Başkanımız gibi değerli bürokratların düzenlediği bu etkinliklerle halkımızla ve çocuklarımızla buluşuyoruz.

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Verdiğimiz mesajlarla çocuklarımıza bir şeyler öğretmeye çalışıyoruz. Ekibimizin sahnelediği iki ayrı oyun daha var. Bir talep olursa onları da gelip seve seve oynarız" diye konuştu.

Çocuklar tiyatroyla buluştu

Çocuklar tiyatroyla buluştu

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