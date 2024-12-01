Çocuklar trafik parkuruna çıktı! Kavşaklar polisle doldu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Çocuklar trafik parkuruna çıktı! Kavşaklar polisle doldu

Bursa'da çocuklar için kurulan trafik parkurunda direksiyon başına geçen minikler, trafik kuralları önce teorik sonra uygulamalı olarak polislerden alıyor.

Bursa'da çocuklar için kurulan trafik parkurunda direksiyon başına geçen minikler, trafik kuralları önce teorik sonra uygulamalı olarak polislerden alıyor. Polislerden alınan eğitimle birlikte, minik sürücüler eğlenceli eğitimleri renkli görüntülerin ortaya çıkmasına sebep oldu.

Bursa'da 4 yıl önce çocuklar için tasarlanan parkur, ayda 5 bin öğrenciye ev sahipliği yapıyor. 7-13 yaş arası öğrenciler, öğretmenlerinin Milli Eğitim Bakanlığı'ndan aldığı onay sonrası, Trafik Şube Müdürlüğünce kendileri için hazırlanan parkurda trafik eğitimi alıyor. Kurulan dersliklerde polis ekiplerinden trafik kurallarını öğrenen minikler, daha sonra piste çıkarak direksiyon başına geçiyor. Polis ekipleri eşliğinde önce, karşıya geçmeyi daha sonra üst geçit kullanmak gibi, birçok hayati bilgiyi hızla miniklerin eğlenceli eğitimi bununla da yetinmiyor. Son olarak kendileri için tasarlanan özel bisikletlerle polis eşliğinde trafiğe çıkan öğrenciler, kırmızı ışık, geçiş önceliği, hız kuralları gibi bilgileri de öğreniyor. Verilen eğitimlerle minik sürücüler, kendi can güvenliklerini sağlayan önemli bilgileri kavrıyor.

Çocuklar trafik parkuruna çıktı! Kavşaklar polisle doldu

Çocuklar trafik parkuruna çıktı! Kavşaklar polisle doldu

Çocuklar trafik parkuruna çıktı! Kavşaklar polisle doldu

Çocuklar trafik parkuruna çıktı! Kavşaklar polisle doldu

Çocuklar trafik parkuruna çıktı! Kavşaklar polisle doldu

Çocuklar trafik parkuruna çıktı! Kavşaklar polisle doldu

Son Haberler
Çölyak Hastaları Nasıl Beslenmeli? Nelere Dikkat Etmeli?
Çölyak Hastaları Nasıl Beslenmeli? Nelere Dikkat Etmeli?
Çeşme'de sağanak hayatı felç etti: Su baskınları yaşandı
Çeşme'de sağanak hayatı felç etti: Su baskınları yaşandı
Bartın'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Bartın'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
ABD destekli Suriye Özgür Ordusu, Bukemal ve Meyadin'e doğru saldırı başlattı
ABD destekli Suriye Özgür Ordusu, Bukemal ve Meyadin'e doğru saldırı başlattı
Osmaniye’de durdurulan tırdan 26 kilo 650 gram uyuşturucu çıktı
Osmaniye’de durdurulan tırdan 26 kilo 650 gram uyuşturucu çıktı