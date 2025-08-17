Çocuklar yangının büyümesini engelledi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Çocuklar yangının büyümesini engelledi

Manavgat'ta bir kargo firmasında çıkan yangın karşı apartmanda bulunan çocukların fark etmesi ile büyümeden söndürüldü.

Manavgat'ta bir kargo firmasında çıkan yangın karşı apartmanda bulunan çocukların fark etmesi ile büyümeden söndürüldü.

Manavgat ilçesi Aşağı Hisar Mahallesi 4588 Sokak üzerinde bulunan bir kargo firmasına ait şubede yangın çıktı. Şubenin bulunduğu apartmanın karşısında bulunan dairedeki çocukların görerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile adrese Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı ekip sevk edildi. Kısa sürede verilen adrese gelen ekiplerin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınırken çevredeki diğer ev ve işyerlerine sıçramadan söndürüldü. Kargo şubesinde büyük çapta maddi hasar meydana geldi

Çocuklar yangının büyümesini engelledi

Son Haberler
"Özgür Özel’den İmamoğlu’na büyük kötülük!" Ünlü gazeteci açıkladı
"Özgür Özel’den İmamoğlu’na büyük kötülük!" Ünlü gazeteci açıkladı
Kurallara uymayanlar sürücülere ceza yağdı
Kurallara uymayanlar sürücülere ceza yağdı
Antalya'da uyuşturucu operasyonu: 2 zanlı yakalandı
Antalya'da uyuşturucu operasyonu: 2 zanlı yakalandı
Arkadaşı kafasından tüfekle vurmuştu! 7 günlük yaşam savaşından acı haber
Arkadaşı kafasından tüfekle vurmuştu! 7 günlük yaşam savaşından acı haber
Germencik’te sivrisinekle mücadele hız kesmeden devam ediyor
Germencik’te sivrisinekle mücadele hız kesmeden devam ediyor