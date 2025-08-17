Çocuklar yangının büyümesini engelledi

Manavgat'ta bir kargo firmasında çıkan yangın karşı apartmanda bulunan çocukların fark etmesi ile büyümeden söndürüldü.

Manavgat ilçesi Aşağı Hisar Mahallesi 4588 Sokak üzerinde bulunan bir kargo firmasına ait şubede yangın çıktı. Şubenin bulunduğu apartmanın karşısında bulunan dairedeki çocukların görerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile adrese Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı ekip sevk edildi. Kısa sürede verilen adrese gelen ekiplerin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınırken çevredeki diğer ev ve işyerlerine sıçramadan söndürüldü. Kargo şubesinde büyük çapta maddi hasar meydana geldi