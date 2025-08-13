Çocuklar yaz sinemasıyla coştu!

Çocuklar ve aileleri, serin yaz akşamında Aslan HÜRKUŞ 4: Hürjet Oyunda filmini izledi. Dondurma ikram edilen programda çocukların neşesi ve sevinci, akşamın en güzel anlarını oluşturdu. AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Samet Çağlayan, Sebze ve Meyveciler Odası Başkanı Muzaffer Kabacan ve mahalle muhtarlarının katıldığı etkinlikte konuşan Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, “O güzel gülüşler yaz akşamına en yakışan ses oldu. Bu anı bizimle paylaşan herkese teşekkürler” dedi.

Adapazarı Belediyesi’nin ücretsiz yaz etkinlikleri, 15 Ağustos Cuma günü saat 21.00’de Tuzla Mahallesi Çocuk Hakları Macera Parkı’nda düzenlenecek Çocuk Sineması ile devam edecek. Çocuk sineması programından sonra Başkan Mutlu Işıksu, Yenikent Bölgesi’nin mahalle muhtarları; 15 Temmuz Camili Muhtarı Çetin Karagözoğlu, Karaman Muhtarı Vedat Kaçar ve Korucuk Muhtarı Muhammet Ali Kansız ile buluştu. Işıksu, “Yenikent Bölgemiz bizim için çok değerlidir. Kıymetli muhtarlarıma teşekkür ediyorum, birlik ve beraberlikle, istişare ile çok çalışacağız” dedi.