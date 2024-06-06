Çocuklar yıl sonu etkinliği için okul yerine camiye çağrıldı. Kızlar ve erkekler ayrı götürülecek

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 'Çevreme Duyarlıyım ve Değerlerime Sahip Çıkıyorum' (ÇEDES) projesi, son zamanlarda yaşanan tartışmalara ve skandallara neden oluyor.

ÖĞRENCİLER CAMİYE GÖTÜRÜLECEK

Bursa'da Gürsu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okullara gönderilen bir yazıda, ÇEDES kapsamında düzenlenecek olan 'yılsonu etkinliği'nde öğrencilerin camilere götürüleceği ortaya çıktı. Planlanan etkinlik, oğlan çocukları için 12 Haziran'da Fetih Camisi'nde, kız çocukları için ise 13 Haziran'da Ensar Camisi'nde gerçekleştirilecek.

EĞİTİM-ÖĞRETİMİ AKSATMAYACAĞI VURGULANDI

Deniz Güngör'ün haberine göre, 31 Mayıs'ta okullara iletilen yazıda, etkinliğin Gürsu İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenmek istendiği ifade edildi. Yazıda, etkinliğin yasal düzenlemelere uygun olacağı ve eğitim-öğretimi aksatmayacağı vurgulandı.

Eğitim Sen Bursa Şubesi tarafından yapılan açıklamada, etkinliğin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün izniyle İlçe Müftülüğü tarafından düzenleneceği hatırlatıldı. Açıklamada, tüm okullara gönderilen bu yazının, tarikat ve cemaatlerin etkin olduğu bir projede siyasi iktidarın kendi insan tipolojisini yaratma çabası olarak değerlendirildiği belirtildi. Okulların ve öğretmenlerin, evrensel kabul görmüş değerleri çocuklara aktarmanın ve rehberlik etmenin önemine vurgu yapıldı. Ayrıca, Bakanlığın bu tür etkinliklere onay vererek laikliğe aykırı bir tutum sergilediği ifade edildi.

Açıklamada son olarak, öğrencilerin siyasi ve ideolojik hedefler doğrultusunda istismar edilmesine sessiz kalınmayacağı ve velilerle birlikte bu tür adımların yakından takip edileceği vurgulandı.

SİYER-İ NEBİ ÖDÜL TÖRENİ YAPILDI

Milli Eğitim Bakanlığı'nın sivil toplum kuruluşlarıyla imzaladığı protokoller sonucu okullarda düzenlenen etkinlikler de devam ediyor. Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bulunan İstiklal İlkokulu'nda 29 Mayıs'ta "Siyer-i Nebi" ödül töreni düzenlendi. Törende, Kuran-ı Kerim tilaveti, ney dinletisi, öğrenci gösterileri ve Muhammed Peygamberin sözlerinin okunduğu gösteriler düzenlendi ve toplamda 88 öğrenciye 13 bin TL ödül verildi.

Törene tepki gösteren Eğitim Sen Eskişehir Şube Başkanı Sertaç Durdu, okullarda dini içerikli etkinliklerin yapılmasının kabul edilemez olduğunu ifade etti. Durdu, bu tür etkinliklere karşı yakından takip edeceklerini kamuoyuna duyurdu.