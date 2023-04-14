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Çocuklara mutlaka öğretilmesi gereken görgü kuralları

Her anne baba evlatlarına görgü kurallarını öğretmek ister. İşte, o görgü kurallarından bazıları…

Haber Giriş: 14 Nisan 2023 Cuma - 12:48
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Çocuklara öğretilmesi gereken görgü kuralları

Çocuklara mutlaka öğretilmesi gereken görgü kuralları
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Çocuklar büyüdükçe gelişim, eğitim ve psikolojik sorunlarının zorunluluğu, çoğu zaman toplum kurallarının öğretilmesini geride bırakıyor. Eğer çocuğunuzun size ve çevresindekilere saygı duymasını istiyorsanız işe görgü kurallarını öğreterek başlamanız gerekiyor. İşte, çocuklara öğretilmesi gereken temel görgü kuralları;

Bir yere gitmek, herhangi bir şey yapmak için izin alması gerektiğini belirtin.

Başkaları hakkında dedikodu yapmaması gerektiğini, özellikle fiziksel engelli insanlar hakkında yorum yapamayacağını ancak başkalarına iltifat edilebileceğini anlatın.

Yaşı kaç olursa olsun “nasılsın” diye sorulduğunda aynı şekilde “iyiyim, siz nasılsınız?” diye sorması gerektiğini öğretin.

Bir arkadaşının evine gittiğinde oradan ayrılırken ev sahibine yaptıkları için teşekkür etmesi gerektiğini öğretin.

Kapalı bir oda kapısından girmek isterse çalması gerektiğini ve olumlu cevap gelene kadar beklemesi gerektiğini öğretin.

Büyüklerin önünde ayıp ve kötü kelimeler kullanılmayacağını öğretin. Bunları zaten büyüklerin bildiğini ama kullanmadığını söyleyin.

Bir şey aldığında ya da birisi bir şey verdiğinde teşekkür etmesi gerektiğini öğretin.

Çocuğunuza bir şey yapmak istediğinde, cümlenin sonunda “lütfen” demesi gerektiğini mutlaka öğretin.

Çok acil bir durum olmadığı sürece arkadaşlarınızla ya da diğer kişilerle konuşurken sözünüzün kesilmeyeceğini öğretin.

Birine bir şey sorması gerektiğinde söze başlamadan önce "affedersiniz" demesi gerektiğini öğretin.

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