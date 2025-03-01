Çocuklara afet eğitimi verildi

Mersin Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye Dairesi Başkanlığı koordinesinde "Sivil Savunma Günü" kapsamında Akdeniz ilçesine bağlı Çilek Mahallesi'nde yer alan Sosyal Hizmetler İlkokulu'nda çocuklara afet bilinci kazandırmak ve sivil savunma konularında eğitim vermek amacıyla etkinlik düzenledi.

Afet öncesi, sırası ve sonrasında hem afetlere karşı hazır olmak hem de yaşanabilecek olumsuz durum ve tehlikelere karşı kendilerini koruyabilmelerini sağlamak amacıyla, 6- 10 yaş grubundaki çocuklara yaş düzeylerine uygun pratik bilgiler verildi. Etkinlikte çocuklara, olası bir afet sırasında paniğe kapılmadan nasıl hareket edilmesi gerektiği teorik olarak anlatılırken, öğrendiklerini pekiştirebilmeleri amacıyla da uygulamalı eğitimler verildi.

Eğitimlerin ardından İtfaiye Dairesi Başkanlığı personelleri tarafından çocuklara yangın türleri ve sınıfları hakkında bilgilendirmelerde yapıldı. Yangın türlerinin ne şekilde farklılaştığı, her birinin nasıl kontrol altına alınabileceği anlatıldı. Yangına müdahale etme yöntemleri ve yangın güvenliği hakkında gerçeğe uygun tatbikatın yapılmasının ardından etkinlik son buldu.

"VATANDAŞLARIMIZIN AFET FARKINDALIĞININ OLUŞMASI İÇİN ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR"

İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı Sivil Savunma Şube Müdürü Mehmet Elal, "28 Şubat Sivil Savunma Günü" kapsamında Sosyal Hizmetler İlkokulu'nda çocuklara afetlerin neler olduğu, en sık karşılaşılan afetler ve türleri, bunları önlemek için neler yapılması gerektiği ve afet esnasında uygulanması gereken davranışlarla ilgili bilgi aktardıklarını ifade etti.

Eğitimin devamında İtfaiye Dairesi Başkanlığı personelleri tarafından yangın türleri ile ilgili de uygulamalı eğitim verdiklerini belirten Elal, "'Atalarımız ağaç yaşken eğilir" derler. Afetler insanları öldürmez, tedbirsizlik ve önlem almamak insanları öldürür. Biz, yıl boyunca gerek Sivil Savunma Şube Müdürlüğümüz gerekse de İtfaiye Eğitim Şube Müdürlüğümüz olarak kurum ve kuruluşların talepleri doğrultusunda etkinliklere katılıyoruz. Vatandaşlarımızın bilinçlenmesi ve afet farkındalığının oluşması açısından şehrimizde gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımıza devam ediyoruz. Eğitim ve tatbikatlarımızı sürekli yıllık olarak yapıyoruz. Öğrencilerimizin bilgilenmesini sağlıyor, öğrendikleri bu bilgileri de ailelerine aktarmalarını istiyoruz" dedi.