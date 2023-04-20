Çocuklara bayram harçlığı verirken dikkat

Uzman Klinik Psikolog Gülşah Özgenç, çocuklara bayram harçlığı verilirken dikkat edilmesi gereken durumlar hakkında uyarılarda bulundu. Bayramların kendi içerisinde kuralları olan bir gelenek olduğunu dile getiren Özgenç, “İnsanın sanal dünyadan çıkıp gerçek dünyaya uzanışının bir köprüsüdür. İnsanın insanla temasıdır ve bu temas, gerek yetişkinlere gerekse çocuklara çok iyi gelir. Bazen her ne kadar ‘Nerede o eski bayramlar’ desek de bayramın bir şekilde kendini gerçekleştirdiğini, geliştiğini ve dönüştüğünü görüyoruz. Bu da bu gelenekler değişse bile bir şekilde yol alınabileceğini göstermektedir. Toplumun değişen algısına paralel olarak gelenekler tam anlamıyla eskisi gibi olmasa da, hâlâ o eski heyecanını korumaya devam etmektedir” şeklinde konuştu.

BİRLİK VE BERABERLİK BİLİNCİ ARTIRILABİLİR

Bayram heyecanının var olduğunu bilmenin, insana güzellik kattığını belirten Özgenç, şunları söyledi:

“2010’da yapılan bir araştırmaya göre ritüellerle beraber meydana gelen gelenekler, insanların birlikteliğini ortaya çıkarmaktadır. Bizler de bu birlik ve beraberlik bilincini bayram vesilesiyle ortaya çıkarıyoruz. Çocuklarımıza birlik ve beraberlik bilincini bu yolla aktarıyoruz. Bunu yaparken de harçlıklar; şeker- tatlı ikramları gibi geleneklerle, çocuklara somut şeyler de vermiş oluyoruz. Böylelikle elle tutulur, gözle görülür bir şey de mutluluk duygusuna eşlik ederek bu duyguyu büyütüyor.

Bayram bilinci kavramına dikkat edilmesi gereklidir. Bilinçli bir şekilde geçirilmeyen bayramlar, çocuklara olumsuz deneyimler yaşatabilir. Bayramda çocukların mahremiyetinden harçlığa kadar konuşulacak birkaç önemli nokta, psiko-sosyal gelişim için önemlidir. Bayram harçlığı da bunlardan biridir. Fakat burada önemli olan kıstas; harçlık kavramına ‘bayram harçlığı’ olarak özelleştirmeden önce bir bütün olarak bakabilmektir. Öncelikle harçlık kavramını çocuklara öğretmede ebeveynlere büyük bir görev düşmektedir. Çocuklara verilen harçlıkların olumsuz sonuçlara dönüşmesinin sebeplerinden biri de ebeveynlerin harçlığı yönetme bilincini çocuğa aktaramamasından kaynaklanmaktadır. Bu yüzden verilen harçlık miktarı, harçlığa yüklenen anlam, harçlığın kullanım alanı gibi durumlar çocukların tutumlarını etkilemektedir.”

HARÇLIK SADECE ÖZEL GÜNLERDE VERİLEN BİR KAVRAM MI OLMALI?

Erken yaşta verilen düzenli harçlığın, paranın kullanım alanlarına teşviki, tasarruf bilinci ve çocuklara uygun değerlerin aşılanması için oldukça önemli olduğunu vurgulayan Uzm. Klnk. Psk. Özgenç, şunları söyledi:

“Hiç harçlık almayan, para yönetimi konusunda fikir sahibi olmayan çocukların, bayramda alacakları harçlık; bu becerileri öğrenen çocuklara göre farklı olacaktır. Bu yüzden harçlığı yalnızca özel günler içerisinde alınacak bir durum olmaktan çıkarıp düzenli vermemiz, gerek çocukların öz benliklerinde gerekse de bayram bilincinin iyi bir şekilde inşasında oldukça önemlidir. Eğer daha önceden düzenli bir harçlık alışkanlığı çocuklara aşılanmadıysa, çocuklar bayramda alınan harçlığın yönetiminin yapılmasında zorlanabilir. Böylece çocukların aldığı harçlığı ebeveynleri yönetmeye başlar. Bu da çocukta olumsuz deneyimlere sebebiyet verir. Oysaki çocuğun kendi parasını kendisinin yönetmesine ihtiyacı vardır.

Öncelikle bayramda çocukların yaşlarıyla orantılı bir şekilde harçlık vermeye özen gösterin. Bayramda alınan harçlık çocuğun hayallerini kurduğu ‘o şeyi’ alması için güzel bir fırsattır. Daha büyük şeyler satın almak için para biriktirilmesi gerektiğinin bilincini çocuğa aktarır. Onlara mali zararlar veya kârlar yaptırarak, harçlığı değerli kılar. Çocuklara öz güven kazandırır. Fakat burada unutulmaması gereken, çocuğun olumsuz davranışı nedeniyle bayram harçlığının ondan ceza olarak geri alınmaması gerektiğidir. Harçlıkları bir ceza mekanizması olarak kullanmak, para yönetimi bilincini sekteye uğratır”

DHA