Çocuklara bu cümleleri mutlaka söyleyin

Editör: Beyza Damgacıoğlu

Sevgi ile kurulan iletişim herkes için çok önemlidir ama özellikle çocuklar için inanılmaz bir önem taşır. Çocuğunuzla olan iletişiminiz her gün değişkenlik gösterse de bazı cümlelerin değişmemesi gerektiğini unutmayın.

ŞİMDİ SENİ DİNLEMEYE HAZIRIM

Size bir şey anlatmak istediğinde başka bir işle uğraşıyorsanız, işinizi bitirin ve tamamen ona odaklanın.

SENİNLE BUNU YAPMAKTAN ÇOK KEYİF ALDIM

Birlikte geçirdiğiniz zamanla ilgili, olumlu bir geri bildirim onu mutlu etmeye yetecektir.

ÇABANI ÇOK BEĞENDİM

Çocuğunuzun çizdiği basit bir resmi övmek yerine resim yapmakla ilgili çabasını övmek onun motivasyonunu artırır ve hayal kırıklarını önler. Ayrıca her daim sevdiğinizi söyleyerek, çocuğunuza pozitif tepkinizi sözlü olarak dile getirmelisiniz.

SENİNLE GURUR DUYUYORUM

Çocuğunuzla gurur duyduğunuzda bunu onunla paylaşmaktan çekinmeyin ve gün içerisinde söylemeyi ihmal etmeyin.

HANGİSİNİ TERCİH EDERSİN?

Onları ilgilendiren her konuda mutlaka tercihlerini öğrenin. Yemek, kıyafet, gezme, oyun vs. konularda seçenekler sunarak hangisini istediğini öğrenebilirsiniz.