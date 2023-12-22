Çocuklara hediye vermek için balkonlara çıkan Noel Baba 24. kattan yere çakıldı

Kaynak: Haber Merkezi
Çocuklara hediye vermek için balkonlara çıkan Noel Baba 24. kattan yere çakıldı
Rusya'da Noel Baba kıyafetli dağcı olduğu bildirilen kişi, çocuklara hediye vermek için çıktığı binanın 24. katından düşerek öldü.

Rusya’nın batısında yer alan Chelyabinsk'te Noel Baba kostümü giyen bir dağcı, yüksek bir binanın çatısından sarktığı iple tutunup, çocuklara hediye verme amacıyla evlere balkondan girmeye çalıştı. Dağcının iplerin karıştırması sonucu 24. kattan düşerek hayatını kaybetti.

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ŞOVUN BİR PARÇASI ZANNEDİLDİ

Adı Ded Moroz olarak açıklanan dağcının tutunduğu güvenlik iplerini karıştırınca dengesini kaybederek aşağı düştüğü tahmin edildi. Noel Baba'yı aşağıdan izleyenler, düşüşün şovun bir parçası olduğunu sandı. Noel, babayı izleyen kişilerin arasında eşi ve çocukları da vardı.

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DAĞCININ UZMAN OLDUĞUNU SÖYLEDİLER

Noel babanın çalıştığı şirket, olay için özür dileyerek dağcının aslında deneyimli bir uzman olduğunu belirtti. Şirket, "Bugünkü tatil tam anlamıyla korkunç bir talihsizliğe dönüştü" dedi ve olayın "Korkunç ve tamamen öngörülemeyen bir olay" olduğunu dile getirdi. Olayın nedenlerini anlamak ve bunun bir daha yaşanmasını engellemek için polise yardımcı olmak için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti. Dağcının 24-25 yaşında olduğu tahmin ediliyor.

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