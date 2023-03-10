Kuran kursunda çocuklara öldüresiye dayak. Görüntüler vicdanları sızlattı

Bazı tarikat ve cemaatlerde yaşanan istismar ve intihar olayları yoğun tepkilere neden olurken, bu kez de bir Kuran kursunda hocanın kurstaki çocuklara dayak attığı görüntüler ortaya çıktı.

Karşısındaki ufak yaştaki çocuklara şiddet uygulayan ve darp eden hocanın, İstanbul Büyükçekmece'de bir Kur'an kursunda hoca olduğu iddia edildi.

VATANDAŞLAR SOSYAL MEDYADA İSYAN ETTİ

İddiaya göre Kuran kursu, bir tarikata ait.

Skandal olayın görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasından sonra ise büyük tepki geldi.

Dayağın görüntüleri ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

HOCA TUTUKLANDI MI?

Öte yandan 25 Şubat günü haber sitelerine düşen bir açıklama dikkat çekti.

Büyükçekmece Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada İstanbul Büyükçekmece'de Kur'an kursu görevlisi, çocuğu darbettiği iddiasıyla tutuklandı. Konuya ilişkin açıklama, Büyükçekmece Kaymakamlığından geldi.



Bir derneğin Kur'an kursunda eğitim alan çocuğu darbettiği iddia edilen görevli, tutuklandı. Büyükçekmece Kaymakamlığı, bir derneğin Kur'an kursunda eğitim gören çocuğu darbettiği öne sürülen görevlinin tutuklandığını bildirdi.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliğine müracaat eden D.Ç'nin, Hürriyet Mahallesi'ndeki bir derneğin Kur'an kursunda eğitim gören oğlu M.Ç'nin burada görevli S.Ç. tarafından darbedildiği iddiasında bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, "Büyük bir üzüntü duyduğumuz olay nedeniyle tahkikat başlatılmıştır. Güvenlik görevlilerimizce yakalanan şüpheli şahıs, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Ortaya çıkan görüntü ve açıklamanın aynı olaya ilişkin olup olmadığı ise merak ediliyor.