Çocuklara meslek sınavı! Hangi mesleğe yatkın olduğu belirlenecek

Türkiye'de yetenekleri tespit edilemediği için pek çok çocuğun hayalini gerçekleştiremediği gibi insanların keyif aldığı iş ve meslekleri yapamadığını belirten Yüksek Teknoloji Koleji Okul Koordinatörü Dr. Ramazan Başaran, 15 Mart Cumartesi günü gerçekleştirecekleri sınava tüm öğrencileri davet etti.

"SADECE AKADEMİK BAŞARIYA TAKILMAYALIM"

Gelişmiş ülkelerde başarının sadece akademik başarı ile elde edilmediğini Yüksek Teknoloji Koleji olarak eğitime zorlu bir süreç değil keyifli bir döneme dönüştürme mücadelesi içinde olduklarını kaydeden Başaran, "Maalesef pek çok velimiz çocuğunu yeterince tanımadan kendi kafasında tasarlayıp hayalinde olan mesleğe yönlendiriyor. Ancak zorla hekim veya mühendis yapılmak istenen bir genç işini keyif alarak yapan bir tamirci ya da çiftçi kadar mutlu olmadığı gibi ekonomik kazanç da sağlayamıyor. Bu nedenle Yüksek Teknoloji Koleji olarak önce çocukların yeteneklerini keşfedip daha sonra mesleki yönlendirme yapıyoruz" dedi.

15 Mart 2025 Cumartesi günü gerçekleştirilecek Okula Kabul Sınavı'nda ilk kez yapay zeka destekli bir değerlendirme sistemi kullanacaklarını kaydeden Başaran, "Bu yenilikçi sistem, öğrencilerin kişisel ve mesleki özelliklerini derinlemesine analiz ederek, okulun uyum sürecini değerlendirmeyi amaçlıyor. Değerlendirme süreci çeşitli adımlardan oluşacak. Öncelikle, öğrencilerin karakter özellikleri, güçlü ve zayıf yanlarının detaylı bir şekilde analiz edilip raporlanacağı "Mizaç Analizi" gerçekleştirilecek. Ardından, "Mesleki Değer Analizi" ile öğrencilerin mesleki eğilimleri ve değerleri doğrultusunda güçlü ve zayıf yanları belirlenecek. Bu iki analizin birleştirilmesiyle oluşturulan "Bütünleşik Analiz" adımı ile öğrencilerin okula uyum potansiyeli ortaya konulacak" diyerek herkesi okulda özel olarak uygulanacak bu sınava davet etti.