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Uzmanından çocuklara okul kantini uyarısı

Prof. Dr. Suzan Tabur, çocuklarda obeziteye karşı mücadele için okul yönetimlerine çok iş düştüğünü ve kantinlerin denetlenmesi gerektiğini açıkladı.

Haber Giriş: 8 Eylül 2022 Perşembe - 16:18
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Çocuklara okul kantini uyarısı yapıldı

Uzmanından çocuklara okul kantini uyarısı
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Aynı zamanda Obezite Merkezi Sorumlu Hekimi de olan Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Suzan Tabur, AA muhabirine, Türkiye'nin obeziteyle mücadele konusunda önemli çalışmalar yaptığını anlattı.

Prof. Tabur, obezitenin her yaşta görülebildiğine dikkat çekerek, "Teknolojiyle sağlıksız beslenme, aktivitesiz kalma obeziteyi çocukluk dönemine kadar indirdi. Son dönemlerde yapılan çalışmalarda yüzde 10'un üzerinde bir oran tespit edilmiş durumda. Bu da ilerideki obezitenin öncül bir durumu olarak karşımıza çıkıyor. Bu konularda farkındalık çok önemli. Halkın bilinç düzeyini artırmamız gerekiyor. Bu konularda bir takım toplantı ve paneller düzenlemeyi hedefliyoruz ve hastalarımıza hayatları boyunca sağlıklı beslenme alışkanlığının kazandırılması için çalışacağız." şeklinde konuştu.

"OKUL KANTİNLERİ DENETLENMELİ "

Prof. Tabur, okulların başlamasıyla obeziteyle mücadele için birçok denetimin yapılması gerektiğininin altını çizdi. Çocukların spor yapmasının obeziteyle en önemli mücadele olduğunu vurgulayan Prof. Suzan Tabur, şunları söyledi:

"Çocukların hem bedensel sağlıkları için hem de obezitenin önüne geçebilmeleri için spor çok önemli. Beslenme açısından okullara da büyük görevler düşüyor. Fastfood tarzı yağ ve karbonhidrat olarak zengin gıdalar konusunda dikkatli davranmak gerekiyor. Okullarda çocuklara verilecek yemek programlarını buna göre ayarlamaları lazım. Okullardaki kantinler de denetlenmeli. Bu şekilde okul döneminden itibaren koruyucu tedbirler alınması lazım. İleride obezitenin önüne geçebilmek için çok önemli."

HANGİ YİYECEKLERE DİKKAT ETMELİ?

İnsan vücudunda belli oranlar içinde yağ bulunduğunu ve bu oranların artması sebebiyle obezitenin oluştuğunu söyleyen Prof. Tabur, "Çocukların şekerli yiyecek ve içecekleri alması gereken oranları belirleyen bir programın olması gerekiyor. Özellikle asitli içecekler, şekerli ve katkı maddesi içeren gıdalar çok önemli. Bu konuda çocuklarımızı uyaralım. Okul yönetimiyle bu görüşülebilir. Okul yönetimlerine de çok iş düşüyor. Evde söylüyoruz ama okullarda da söylenmeli ve dikkat edilmeli." şeklinde konuştu.

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