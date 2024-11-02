Çocuklarda böbrek taşı belirtileri nelerdir? Uzmanlar açıklıyor...

Uzmanlar, böbrek taşı belirtilerinin erken teşhis edilmesinin önemine vurgu yaptı.

Çocuklarda böbrek taşı, nadir görülen ancak son yıllarda artış gösteren bir sağlık sorunu olarak dikkat çekti.

Üroloji Uzmanı Dr. Uğur Akgün, çocuklarda böbrek taşı oluşumu, belirtileri ve tedavi yöntemleri hakkında önemli bilgiler paylaştı.

BÖBREK TAŞI NEDİR?

Böbrek taşları, böbreklerde ve idrar yollarında sert minerallerin birikmesiyle oluşan küçük taşlar olduğu bildirildi.

Dr. Akgün, çocuklarda böbrek taşlarının genetik faktörler, yetersiz sıvı tüketimi, beslenme alışkanlıkları ve bazı metabolik hastalıklar nedeniyle oluşabileceğini belirtti. Özellikle aşırı tuzlu ve protein ağırlıklı gıdaların tüketimi, böbrek taşı riskini artırabilir.

BELİRTİLER

Çocuklarda böbrek taşı belirtileri, yetişkinlere göre farklılık gösterebilir.

Dr. Akgün, idrarda kanama, idrar renginde pembeleşme, karın veya sırt ağrısı gibi belirtilerin böbrek taşına işaret edebileceğini vurguladı. Ayrıca, sık ve ağrılı idrara çıkma, bulantı veya kusma gibi belirtiler de görülebilir. Daha küçük çocuklarda ise huzursuzluk ve ağlama gibi belirtiler ortaya çıkabilir.

TEŞHİS VE TEDAVİ

Böbrek taşı teşhisi için ultrason ve röntgen gibi görüntüleme yöntemleri kullanılır.

Dr. Akgün, ileri inceleme olarak bilgisayarlı tomografi görüntülemenin de kullanılabileceğini ancak çocuklarda bu yöntemin son seçenek olarak değerlendirildiğini belirtti.

Tedavi yöntemleri arasında bol su tüketimi ve ağrı kesici ilaçlarla taşın kendiliğinden düşmesini beklemek yer alır. Eğer taş kendiliğinden düşmezse, ESWL (şok dalga tedavisi) veya endoskopik cerrahi yöntemler kullanılabilir. ESWL, böbrek taşlarını parçalamak için vücut dışından gönderilen şok dalgaları ile uygulanan bir tedavi yöntemidir ve çocuklar için güvenli bir seçenek olduğunun altı çizildi.

UZMAN GÖRÜŞLERİ VE BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR...

Son dönemde yapılan bir araştırma, çocuklarda böbrek taşı sıklığının son 20 yılda %70 oranında arttığını gösterdi. Araştırmada, çocukların daha az su içmesi, tuzlu gıdalar tüketmesi ve fast food alışkanlıklarının bu artışta etkili olduğu vurgulandı.

Uzmanlar, çocuklarda böbrek taşı oluşumunu önlemek için yeterli sıvı tüketiminin ve dengeli beslenmenin önemine dikkat çekti.

Dr. Akgün, çocukların günlük su tüketimini artırmalarını ve aşırı tuzlu ve protein ağırlıklı gıdalardan kaçınmalarını önerdi. Ayrıca, genetik yatkınlığı olan çocukların düzenli olarak üroloji uzmanı tarafından kontrol edilmesi gerektiğini vurguladı.

Çocuklarda böbrek taşı belirtilerine dikkat etmek ve erken teşhis için gerekli adımları atmak büyük önem taşıyor. Ebeveynlerin, çocuklarında bu tür belirtiler fark ettiklerinde bir sağlık profesyoneline başvurmaları önerildi. Erken teşhis ve uygun tedavi ile böbrek taşlarının neden olabileceği komplikasyonlar önlenebilir.