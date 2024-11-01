Çocuklarda da görülüyor! Büyük tehlike ortaya çıktı! Uzmanlar açıkladı

Son dönemde çocuklar arasında uyku apnesi vakalarının arttığı gözlemlendi. Uzmanlar, bu durumun çocukların genel sağlığını olumsuz etkileyebileceği konusunda uyarılarda bulundu.

Son yıllarda yapılan araştırmalar, uyku apnesinin yalnızca yetişkinlere özgü bir sorun olmadığını, aynı zamanda çocuklarda da önemli bir sağlık problemi haline geldiğini ortaya koydu.

Uzmanlar, uyku apnesinin çocuklar üzerindeki etkileri ve tedavi yöntemleri hakkında uyarılarda bulundu.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR VE UZMAN GÖRÜŞLERİ

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Cüneyt Altunay, uyku apnesinin çocuklarda da görülebileceğini ve genellikle büyük bademcik ve geniz etinin solunum yolunu tıkaması sonucu ortaya çıktığını belirtti.

Dr. Altunay, “Okula hep yorgun giden, sık uyanan, tıkanan, sık enfeksiyon olan ve büyüme gelişme geriliği yaşayan çocuklarda uyku apnesi olabilir. Bu durumda geniz etinin ameliyatla alınması bile yakınmaları büyük ölçüde sonlandırabilir” dedi.

Yapılan araştırmalar, uyku apnesinin çocukların büyüme hormonlarının salgılandığı gece uykusunu aksattığını ve bu nedenle büyüme sürecini olumsuz etkilediğini göstermekte.

Uyku apnesi, çocukların gün içinde hiperaktif davranışlar sergilemesine, kilo artışına ve boy uzamasında yetersizliğe yol açabilir.

Dr. Altunay, “Uyku apnesi, çocukların genel sağlığını etkileyen ciddi bir hastalıktır ve tedavi edilmesi gereklidir” şeklinde konuştu.

UYKU APNESİNİN BELİRTİLERİ VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Uyku apnesi, çocuklarda horlama, huzursuz uyku, sabahları yorgun uyanma ve gün içinde dikkat eksikliği gibi belirtilerle kendini gösterebilir.

Dr. Altunay, “Çocuklarda uyku apnesi teşhisi için uyku testi (polisomnografi) yapılması gereklidir. Bu test, çocuğun uyku sırasında solunum durmalarını ve oksijen seviyelerini ölçer” dedi.

Tedavi yöntemleri arasında cerrahi müdahaleler, özellikle bademcik ve geniz eti ameliyatları, ve bazı durumlarda sürekli pozitif hava yolu basıncı (CPAP) cihazı kullanımı yer alır.

Dr. Altunay, “Cerrahi müdahaleler, uyku apnesi olan çocuklarda genellikle başarılı sonuçlar verir ve çocukların yaşam kalitesini artırır” şeklinde konuştu.

ÖNLEME VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Düzenli Kontroller: Çocukların düzenli olarak doktor kontrolünden geçmesi ve uyku apnesi belirtilerinin erken teşhis edilmesi önemli.

Sağlıklı Beslenme ve Egzersiz: Obezite, uyku apnesi riskini artırabilir. Bu nedenle, çocukların sağlıklı beslenmesi ve düzenli egzersiz yapması teşvik edilmeli.

Uyku Düzeni: Çocukların yeterli ve kaliteli uyku almaları sağlanmalı. Uyku ortamının sessiz, karanlık ve rahat olması önemli.

Uyku apnesi çocuklarda da görülebilen ciddi bir sağlık sorunu. Ebeveynlerin ve eğitimcilerin bu konuda bilinçli olması, çocukların sağlıklı bir yaşam sürmeleri için büyük önem taşır.