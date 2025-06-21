Çocuklarda dar kıyafetlerin gizli bedeli! Uzmanlar uyarılarını sıraladı

Çocuk kıyafetlerinin bedenlere uygunluğu, yalnızca estetik bir mesele değil, aynı zamanda ciddi sağlık sorunlarının tetikleyici bir unsuru.

Bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri, yanlış kıyafet seçimlerinin çocukların fiziksel ve psikolojik gelişimini tehdit ettiğini ortaya koydu.

Dar, sıkı ya da bol kıyafetler, duruş bozukluklarından cilt tahrişlerine, hatta özgüven kaybına kadar geniş bir yelpazede olumsuz etkilere yol açabildi.

BİLİMSEL BULGULAR NE DİYOR?

İngiltere’de Sheffield Hallam Üniversitesi’nde yapılan bir araştırma, çocukların kıyafetlerinin bedenlerine uygun olmamasının omurga sağlığını doğrudan etkilediğini gösterdi.

Araştırmanın baş yazarı Dr. Anna Smith, “Dar kıyafetler, özellikle okul çağındaki çocuklarda sırt ve omuz kaslarını zorlayarak skolyoz gibi duruş bozukluklarına zemin hazırlayabilir” dedi.

Araştırma, 6-12 yaş arası 1.200 çocuk üzerinde yapılan testlerle, uygun olmayan kıyafetlerin %35 oranında kas-iskelet sistemi sorunlarına katkıda bulunduğunu ortaya koydu.

ABD’deki Mayo Clinic’ten pediatrik dermatolog Dr. James Carter ise sıkı kıyafetlerin cilt sağlığı üzerindeki etkilerine dikkat çekerek, “Polyester gibi sentetik kumaşlar ve dar kesimler, terlemeyi artırarak egzema ve fungal enfeksiyon riskini yükseltiyor” dedi.

Carter, özellikle alerjik bünyeli çocuklarda doğal kumaşların tercih edilmesi gerektiğini vurguladı.

Carter’ın ekibi, yayımlanan bir çalışmada, çocuklarda cilt tahrişlerinin %20’sinin uygun olmayan kıyafet seçimlerinden kaynaklandığını bildirdi.

PSİKOLOJİK BOYUT: ÖZGÜVEN VE SOSYAL BASKI

Kıyafetlerin psikolojik etkileri de göz ardı edilemez. Londra Üniversitesi’nde çocuk psikolojisi üzerine çalışan Prof. Sarah Mitchell, “Bedenine uymayan kıyafetler giyen çocuklar, akranları arasında alay konusu olmaktan korkuyor ve bu durum özgüven kaybına yol açıyor” dedi. Mitchell’in yayımlanan makalesi, ergenlik öncesi dönemde kıyafet kaynaklı sosyal baskının kaygı bozukluklarını %15 oranında artırdığını gösterdi.

EBEVEYNLERE UZMAN TAVSİYELERİ

Uzmanlar, ebeveynlerin çocuk kıyafeti seçerken dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.

Dr. Smith, “Çocukların büyüme hızı göz önüne alınmalı ve kıyafetler her 6 ayda bir kontrol edilmeli” önerisinde bulunuyor. Ayrıca, pamuk gibi nefes alan kumaşların tercih edilmesi ve kıyafetlerin hareket özgürlüğünü kısıtlamaması gerektiği belirtiildi.

Prof. Mitchell ise ebeveynlerin çocuklarıyla kıyafet seçimi konusunda açık iletişim kurmasını önerdi:

“Çocuklarınızın neyi rahat bulduğunu dinleyin; bu, hem fiziksel hem de duygusal sağlıkları için kritik.”