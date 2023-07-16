Çocuklarda eko-anksiyete nasıl anlaşılır

Prof. Kemal Sayar, iklim değişikliğiyle görülme sıklığı artan eko-anksiyeteye ilişkin, açıklama yaparak aileleri uyardı.

Çocuklarda eko-anksiyete nasıl anlaşılır

Editör: Erkavim Yıldırım

Prof. Dr. Kemal Sayar, iklim değişikliğiyle çocuklarda görülme sıklığı artan eko-anksiyeteye ilişkin önemli açıklamalar yaptı bulundu. Sayar şunlara dikkat çekti:

"Çevre ve iklim hakkında çocuklara verilen eğitimlerde felaket senaryosu yazmak yerine sorumluluk bilinci uyandırılması gerekiyor."

Sayar, iklim değişikliğinin neden olduğu şiddetli hava olayları dünyanın geleceğine dair endişe yaratırken bu endişeyi yoğun şekilde yaşayanlarda görülen eko-anksiyete vakaları da artıyor uyarısında bulundu.

Prof. Sayar AA muhabirinin sorularını yanıtlarken,

"Eko-anksiyete, bugün Pakistan'ı vuran sel felaketlerinin, geçtiğimiz yaz Akdeniz'in ormanlarını vuran vahşi orman yangınlarının, bizi dünyanın sonuna doğru yaklaştırdığı gibi bir düşünceyle, kişilerin endişe duymaya başlama halidir. " diye konuştu.

Sayar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eko-anksiyete yakın zamanların bir mefhumu. 30-40 sene önce bundan bahsetmiyorduk, yakın zamanlarda iklim değişikliğiyle beraber ortaya çıkan bu aşırı hava olayları insanları, 'Acaba sonumuz mu yaklaşıyor?', 'Acaba bir tür kıyamete doğru mu gidiyoruz?' şeklinde endişeli bir ruh haline sürükledi ve bunun yaygınlığı arttı."

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