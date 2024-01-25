Çocuklarda fizik tedavi başarı oranını nasıl artar

Kaynak: DHA
Çocuklarda fizik tedavi başarı oranını nasıl artar
Erken dönemde fizik tedavi başarı oranını artırıyor mu? İşte ayrıntılar..

Çocuklarda fiziksel engellilik durumları, doğuştan veya sonradan kaza, hastalık gibi nedenlerle oluşabilir. Bu durumdaki çocuklar için fizik tedavi ve rehabilitasyon, yaşam kalitesini artırmak ve olası komplikasyonları önlemek için çok önemlidir. Uzmanlara göre, çocukluk çağında sinir sisteminin kendini iyileştirme potansiyeli daha yüksek olduğu için, erken dönemde fizik tedaviye başlamak, tedavi başarısını artırıyor.

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzman Dr. Öznur Uzun, yaptığı açıklamada, engelli bireylerde fizik tedavi ve rehabilitasyonun öneminin altını çizdi. Uzun, hastanede her engel grubundan kişilere farklı tedavi hizmetlerinin sunulduğunu, erişkin ve çocuklar için ayrı ünitelerin bulunduğunu açıkladı ve şunları söyledi:

"Çocukluk çağında sinir sisteminin kendini iyileştirme oranı epey yüksektir. Yaralanmalar sonrası ve doğuştan engellilik durumlarında ise erken dönemde fizik tedaviye başlamak hastanın daha hızlı iyileşmesine destek olur. Engelli çocuklarda erken dönemde başlayan fizik tedavi, oluşabilecek eklem kısıtlılıklarının önüne geçer. Bu belirtiler oluştuktan sonra var olan potansiyeli sorgulamıyoruz.”

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