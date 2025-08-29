Çocuklarda göğüs ağrısı aileleri endişelendiriyor

Birçok anne baba, göğüs ağrısını kalp krizi ya da ciddi bir kalp hastalığının belirtisi zannetse de Uzm. Dr. Ferhan Meriç, göğüs ağrısının çocukluk çağında çoğunlukla kalple ilgili olmadığını vurguladı.

Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı Dr. Ferhan Meriç, "Çocuklarda göğüs ağrısının büyük bir kısmı kalp dışı nedenlerden kaynaklanır. En sık kas-iskelet sistemi ile ilgilidir. Özellikle ergenlik döneminde çocuklarda göğüs kafesi ve kaslarda oluşan gerilme ağrıya yol açabilir. Bunun dışında sık öksürük, bronşit veya zatürre gibi akciğer enfeksiyonları, göğüs duvarında ağrıya neden olabilir. Reflü, gastrit gibi mide problemleri de göğüs ağrısını tetikleyebilir" dedi.

Ayrıca çocuklarda kaygı, stres ve sınav dönemi gibi psikolojik faktörlerin de göğüs ağrısına yol açabileceğini belirten Uzm. Dr. Ferhan Meriç, "Bazen tamamen psikolojik nedenlerle çocuklar göğüs ağrısı hissedebilir. Özellikle sınav stresi yaşayan çocuklarda bu şikâyete sık rastlanmaktadır" ifadelerini kullandı.

Göğüs ağrısının büyük çoğunluğu masum olsa da, bazı durumlarda kalp kaynaklı olabileceğini belirten Uzm. Dr. Ferhan Meriç, şu uyarılarda bulundu:

"Çocuğunuzun göğüs ağrısı egzersiz sırasında ortaya çıkıyor ve dinlenme ile geçmiyorsa,

Göğüs ağrısına bayılma, çarpıntı, baş dönmesi veya nefes darlığı eşlik ediyorsa,

Ailenizde erken yaşta kalp hastalığı öyküsü varsa,

Çocuğunuzda doğumsal kalp hastalığı biliniyorsa mutlaka çocuk kardiyoloğu tarafından değerlendirilmelidir."

