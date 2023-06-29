Çocuklarda göz muayenesi çok önemli

Anne babaların en çok dikkat etmesi gerekenlerin başında çocuklarının gözleri geliyor. Çünkü uzmanlar ciddi uyarılarda bulunuyorlar. İşte ayrıntılar…

Çocuklarda göz muayenesi çok önemli

Çocuklarda en sık görülen göz hastalıkları kırma kusurları ve şaşılıktır. Şaşılık gözlük kullanımı veya ameliyatla tedavi edilebilir. Tedavi yöntemi vakanın erken teşhis edilmesi ile tek veya çift gözde kayma durumlarına göre farklılık gösterebilir. Ameliyatla tedavi yöntemi için hastanın en az 2 yaşında olması gerekir ve belirli durumlarda 6 yaşına kadar beklenebilir.

Göz sağlığı çocukların sosyal hayatlarını ve okul başarılarını doğrudan etkiler. Aileler göz sağlığı konusunda bilinçli hareket etmeli ve çocukta göz kayması, göz kapağı düşüklüğü, göz kısma ya da ovuşturma gibi durumlar gözlendiğinde, muayene zamanını beklemeksizin mutlaka göz doktoruna başvurmalı.

Çocuklarda oluşan göz kusurları düzenli muayene ile erken dönemde fark edilebiliyor. Bu nedenle anne babaların dikkat etmesi gerekiyor. İşte yapılması gerekenler.

Hiçbir göz sorunu olmasa bile her çocuk 3 yaşından okula başlayana kadar mutlaka göz muayenesi olmalıdır.

Kırma kusurları ise gözün ışığı doğru kıramamasına bağlı oluşan görme bozukluklarıdır. Çocuklarda miyop ve hipermetrop gibi kırma kusurlarına sıklıkla rastlanmaktadır. Bu rahatsızlıklar kontrol altına alınmadığında ilerlemekte, astigmat gibi başka göz kusurlarına sebep olmakta ve çocuğun sosyal yaşantısını eğitim hayatını etkilemektedir. Bu sebeple çocuklarda kırma kusurlarının erken teşhis ile kontrol altına alınması oldukça önemlidir.

Şaşılık, katarakt, gözyaşı kanalı tıkanıklığı gibi kırma kusurları her ne kadar yetişkin hastalıkları gibi algılansa da aslında bebek ve çocuklarda da görülmektedir. Çocuklarda göz muayenelerinin ihmal edilmesi, gözlerde kalıcı hasarlara sebep olabilmektedir.

Erken teşhis ve doğru tedavi sayesinde ise başarılı sonuçlar elde edilmesi mümkün. Bebeklerde ilk göz muayenesi yeni doğan odasında çocuk doktoru tarafından gerçekleştirilir. Ardından 6. ve 18. aylarda genel göz muayenesi mutlaka göz doktoru tarafından tekrarlanmalıdır.

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