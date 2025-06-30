Çocuklarda göz sağlığı alarm veriyor! Uzmanlardan kritik uyarılar

Son yıllarda çocuklarda miyopi (uzağı net görememe) vakalarında endişe verici bir artış yaşandı. Uzmanlar, bu artışın temel nedenlerini uzun süreli ekran kullanımı, yakın mesafeye odaklanma ve gün ışığına yeterince maruz kalmama olarak sıraladı.

Teknolojinin günlük yaşamda yaygınlaşmasıyla birlikte, çocukların tablet, telefon ve bilgisayar ekranlarına uzun süre bakması, göz sağlığını ciddi şekilde tehdit etti. Uzmanlar, bu durumun ileride retina yırtılması, dekolman, glokom ve hatta sarı nokta hastalığı gibi ciddi komplikasyonlara yol açabileceği konusunda uyardı.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR NE DİYOR?

Bilimsel çalışmalar, miyopinin çocukluk çağında hızla yayıldığını doğruladı. Avustralya’daki Queensland Üniversitesi’nden Dr. Scott Read tarafından yürütülen bir araştırma, açık havada geçirilen zamanın miyopi riskini azalttığını gösterdi.

Araştırmaya göre, günde en az 2 saat gün ışığına maruz kalan çocuklarda miyopi gelişme olasılığı %30 daha düşük. Gün ışığının, gözdeki dopamin seviyesini artırarak göz küresinin anormal uzamasını engellediği düşünülüyor.

ABD’deki Ulusal Göz Enstitüsü’nün (National Eye Institute) bir çalışması ise, ekran başında geçirilen her ek saatin miyopi riskini %10 artırdığını ortaya koydu. Özellikle 6-12 yaş arası çocuklarda, uzun süreli yakın mesafe aktiviteleri göz kaslarının sürekli gerilmesine neden oluyor. Bu durum, göz küresinin uzamasına ve miyopinin ilerlemesine yol açtı.

Çalışmada ekran süresinin günde 2 saatle sınırlandırılmasının kritik olduğunu vurgulandı.

UZMAN GÖRÜŞLERİ: ÖNLEM ALMAK ŞART

Göz Hastalıkları Uzmanları, miyopinin çağımızın en önemli göz sağlığı sorunlarından biri haline geldiğini belirterek, “Çocukların ekran başında geçirdiği süre, miyopinin en büyük tetikleyici faktörü. Ekran mesafesinin en az 30 cm olması, her 20 dakikada bir 5 dakika uzağa bakılması ve çocukların günde en az 2 saat açık havada vakit geçirmesi gerekiyor. Aksi takdirde, retina yırtılması ve glokom gibi ciddi sorunlarla karşılaşma riski artıyor. 10 yıl sonra bu sorun daha da büyüyecek” dedi.

Prof. Dr. Donald Tan, miyopinin özellikle Asya’da bir salgın haline geldiğini ifade ederek, “Asya’da çocukların %80-90’ı miyop. Bu oran, ekran bağımlılığı ve kapalı alanlarda geçirilen zamanın artmasıyla yükseldi. Gün ışığı, göz sağlığı için doğal bir koruyucu. Çocukların açık havada daha fazla zaman geçirmesi teşvik edilmeli” dedi.

AİLELERE DÜŞEN GÖREVLER

Uzmanlar, miyopinin ilerlemesini yavaşlatmak için ailelere büyük sorumluluk düştüğünü vurguladı.

Öneriler arasında şunlar yer aldı:

Ekran Süresi Sınırı: Çocukların ekran başında geçirdiği süre günde 2 saati aşmamalı. Her 20 dakikada bir 20 saniye uzağa bakma kuralı (20-20-20 kuralı) uygulanmalı.

Gün Işığına Maruziyet: Çocuklar, günde en az 2 saat açık havada vakit geçirmeli. Doğal ışık, göz sağlığını korumada kritik bir rol oynuyor.

Doğru Mesafe ve Aydınlatma: Ekran mesafesi 30-40 cm olmalı ve çalışma ortamı iyi aydınlatılmalı. Loş ışıkta çalışmak göz yorgunluğunu artırıyor.

Düzenli Göz Muayenesi: Miyopinin erken teşhisi için çocukların düzenli olarak göz doktoruna götürülmesi şart.

GELECEKTE NE BEKLENİYOR?

Uzmanlar, mevcut trendlerin devam etmesi halinde 2050 yılına kadar dünya genelinde çocukların yarısının miyop olabileceğini öngörüyor. Bu durum, hem bireysel sağlık hem de toplumsal maliyetler açısından ciddi bir yük oluşturabilir.

Uzmanlar, “Araştırmaların çoğu, miyopiyi nasıl önleyeceğimize odaklanıyor. Ancak bu bir ekip çalışması. Aileler, eğitimciler ve sağlık uzmanları birlikte hareket etmeli” dedi.

ÇOCUKLARINIZI KORUYUN!

Miyopi, sadece bir görme bozukluğu değil, aynı zamanda ciddi göz hastalıkları için bir risk faktörü.

Ebeveynler, çocuklarının ekran başında geçirdiği süreyi azaltarak ve açık hava aktivitelerini teşvik ederek bu salgının önüne geçebilir.

Göz sağlığı için atılacak küçük adımlar, çocukların geleceğini netleştirebilir.