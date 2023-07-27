Çocuklarda her ağrı büyüme ağrısı değil

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Hasan Göçer, “Ancak bu bazen daha ciddi sağlık sorunlarının habercisi oluyor” diyerek anne babaları uyardı. İşte ayrıntılar

Çocuklarda her ağrı büyüme ağrısı değil

Editör: Ali Öncü

Çocuklarda ortaya çıkan ağrıların genellikle büyüme ağrısı olarak yorumlanıyor. Ancak Doç. Dr. Hasan Göçer konuyla ilgili bilgilendirmelerde bulundu ve anne babaları uyararak, “Büyüme ağrısı ile diğer hastalıklar karıştırılabiliyor. Özellikle kemik tümörleri, eklem romatizması, enfeksiyon, hematolojik hastalıklar büyüme ağrısı dışındaki önemli hastalıklardır. Ağrılı bölgede ele gelen şişlik, sertlik, ısı artışı büyüme ağrılarında görülmez” dedi.

“KEMİK TÜMÖRLERİ ŞİDDETLİ AĞRIYA YAPAR”

Büyüme ağrısı şiddetinin her iki bacakta da azalıp artarak, yerleşiminin sürekli değiştiğini belirten Göçer, şunları söyledi:
“Bazı kemik tümörleri kemiği incelttiği için özellikle gün içinde aktivite sonrası daha belirginleşir ve istirahatle azalırken, tümör büyüdükçe hem şiddeti artar hem de ağrı sürekli haline gelir. Bazı kemik tümörleri uykudan uyandıracak kadar şiddetli olabiliyor. Ağrıkesicilerle çok hızlı bir şekilde tüm şikâyetler geçer. Bu tür kemik tümörlerinin en büyük özelliği ağrının hep aynı yerleşimde ve tek bir bölgede olmasıdır. Oysa büyüme ağrıları her iki bacakta yaygın bir şekilde veya sürekli gezici tarzda farklı bölgelerde görülür.”

"ANNE BABALAR TAKİP ETMELİ"

Büyüme ağrısının tanısının zor koyulduğunu hatırlatan Doç. Dr. Göçer, “Ancak altta yatan daha önemli bir sebebin olmadığının gösterilmesi daha önemlidir. Bu da uzman hekimin muayenesi, ailenin gözlemleri, bazı durumlarda radyolojik görüntüleme yöntemleri ve kan tetkikleri ile altta yatan farklı bir sebebin olmadığının gösterilmesi ile mümkün olurr. Büyüme ağrılarında tedavi; parasetamol içeren ağrı kesiciler, masaj, sıcak su torbaları ve germe egzersizleri yeterlidir. Özellikle ebeveynlerin takibi ve gözlemi oldukça önemlidir. Bu uygulamalara rağmen geçmeyen ve artan ağrılarda muhakkak doktoruna başvurmalıdır” şeklinde konuştu.

DHA

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