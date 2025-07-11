Çocuklarda ishal vakaları neden yükseliyor? İşin uzmanları anlatıyor

Dünya genelinde çocuklarda rotavirüs kaynaklı ishal vakalarında belirgin bir artış yaşanıyor. Özellikle beş yaş altı çocukları hedef alan bu viral enfeksiyon, ciddi sağlık sorunlarına yol açarken, uzmanlar acil önlem çağrısında bulundu.

Son bilimsel çalışmalar ve uluslararası sağlık otoritelerinin açıklamaları, rotavirüsün küresel bir tehdit olarak yeniden yükselişe geçtiğini ortaya koydu.

VAKALAR NEDEN ARTIYOR?

İngiltere’de yayımlanan son bir rapora göre, 2024/2025 sezonunda rotavirüs kaynaklı laboratuvar raporları, önceki beş sezon ortalamasını %48 oranında aştı.

Nisan-Mayıs 2025 döneminde, İngiltere’de 3.895 vaka bildirilirken, bu sayı önceki yılların aynı dönemine kıyasla %72,2’lik bir artış gösterdi.

Benzer şekilde, Çin’de yapılan bir meta-analiz, rotavirüsün beş yaş altı çocuklarda ciddi ishal vakalarının önde gelen nedeni olduğunu ve G9P[8] genotipinin %71,7 oranında baskın olduğunu ortaya koydu. Bu çalışma, hastalığın özellikle kış ve ilkbahar aylarında pik yaptığını vurguladı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, rotavirüs her yıl dünya çapında yaklaşık 450.000 çocuğun ölümüne neden oluyor ve 2 milyon hastaneye yatışa yol açıyor. Özellikle Asya ve Afrika’daki gelişmekte olan ülkelerde bu rakamlar daha çarpıcı.

Hindistan’da yapılan bir araştırma, 2012-2016 yılları arasında hastaneye yatırılan çocukların %36,3’ünün rotavirüs pozitif olduğunu gösterdi.

UZMAN GÖRÜŞLERİ: AŞILAMANIN ÖNEMİ

Uluslararası sağlık uzmanları, rotavirüsün yayılımını kontrol altına almak için aşılamanın kritik olduğunu vurguladı.

Johns Hopkins Üniversitesi’nden bulaşıcı hastalıklar uzmanı Prof. Dr. Daniel Salmon, “Rotavirüs aşıları, hastaneye yatışları ve ölüm oranlarını dramatik bir şekilde azalttı. Ancak, aşı kapsamının düşük olduğu bölgelerde vakalar hızla artıyor” dedi. Salmon, özellikle pandemi sonrası dönemde aşı karşıtlığının artmasının bu yükselişte rol oynayabileceğini belirtti.

CDC’de rotavirüs üzerine çalışmalar yürüten Dr. Umesh Parashar, aşılamanın yalnızca çocukları korumakla kalmayıp, aynı zamanda toplumda “sürü bağışıklığı” sağladığını ifade etti. Parashar, “Avustralya gibi yüksek aşı kapsamına sahip ülkelerde, rotavirüs kaynaklı hastaneye yatışlar son 13 yılda önemli ölçüde azaldı” diyerek aşıların etkinliğine dikkat çekti.

BİLİMSEL BULGULAR NE DİYOR?

Son araştırmalar, rotavirüsün bağırsak epitel hücrelerini etkileyerek ciddi sıvı kaybına yol açtığını gösterdi.

ScienceDirect’te yayımlanan bir çalışmada, rotavirüsün VP8 proteininin hücreler arasındaki sıkı bağları bozarak ishale neden olduğu ve NSP4 enterotoksininin bağırsak hareketlerini artırdığı belirtildi. Ayrıca, düşük sıcaklık koşullarında virüsün çevrede daha uzun süre hayatta kalarak bulaşma riskini artırdığı tespit edildi.

İran’da yapılan bir çalışma, rotavirüs enfeksiyonlarının %36,5’inin semptomatik çocuklarda görüldüğünü ve G1P[8] genotipinin baskın olduğunu ortaya koydu. Bu veriler, virüsün genetik çeşitliliğinin ve bölgesel farklılıklarının izlenmesinin önemini vurguladı.

ÖNLEME VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Rotavirüsün bulaşma yolu genellikle fekal-oral yoldur ve enfeksiyon 48 saatten kısa sürede semptomlara yol açabilir. Hastalığın belirtileri arasında sulu ishal, kusma ve ateş yer alıyor, bu da özellikle küçük çocuklarda ciddi dehidrasyona neden olabiliyor.

Mayo Clinic, sıvı tedavisinin genellikle tek tedavi yöntemi olduğunu, ancak ciddi vakalarda intravenöz sıvı ve elektrolit takviyesi gerekebileceğini belirtti.

DSÖ ve CDC, Rotarix® ve RotaTeq® gibi rotavirüs aşılarının 6 haftadan itibaren uygulanmasını önerdi. Ancak, aşıya erişimin sınırlı olduğu bölgelerde, el yıkama ve temiz su kaynaklarına erişim gibi temel hijyen önlemleri hayati önem taşıyor.

GELECEKTEKİ RİSKLER VE ÇAĞRI

Uzmanlar, iklim değişikliğinin ve sosyo-ekonomik faktörlerin rotavirüs vakalarını artırabileceğini öngördü.

Düşük gelirli ülkelerde sanitasyon sorunları ve aşıya erişim eksikliği, hastalığın yayılımını hızlandırdı.

Prof. Dr. Gagandeep Kang, “Rotavirüs, önlenebilir bir hastalık. Ancak, küresel sağlık sistemlerinin bu tehdide karşı daha koordineli bir şekilde hareket etmesi gerekiyor” dedi.

Rotavirüs kaynaklı ishal vakalarındaki artış, küresel sağlık topluluğu için bir uyarı niteliğinde.

Aşılamanın yaygınlaştırılması, halk sağlığı kampanyalarının güçlendirilmesi ve bilimsel araştırmaların desteklenmesi, bu salgının kontrol altına alınmasında kritik rol oynayacak. Çocuk sağlığını tehdit eden bu sessiz tehlikeye karşı harekete geçme zamanı geldi.