Çocuklarda işitme kaybı

2-14 yaş grubu çocukların yüzde 2'sinde işitme kaybı var

KAYNAK: İHA
Çocuklarda işitme kaybı

Editör. Erkavim Yıldırım

Sağlık Bakanlığının, okullarda ve yeni doğan grubunda yürüttüğü işitme tarama testleri sonucunda işitme kayıplarının önüne geçilse de TÜİK’in yaptığı son çalışmalara göre Türkiye’deki 2-14 yaş grubu arasındaki çocuklarda yüzde 2 oranında işitme kaybı tespit edildi. Kulak, burun ve boğaz muayenelerinin bu noktada çok önemli olduğunu dile getiren Dr. Öğr. Üyesi Nurten Küçük, işitme kaybının çocukların gelişimini de etkilediğini ifade etti.

Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen ve yeni doğan her çocuğa yapılan tarama BERA işitme testlerinin önemine değinen Dr. Öğr. Üyesi Nurten Küçük, doğumsal işitme kayıplarının erken dönemde tespit edilmesini sağlayan BERA testinin aynı zamanda işitme kaybı derecesinin ölçülmesine de olanak sağladığını söyledi.

Yeni doğan bebeklerde ve çocukluk çağında yapılan işitme testlerinin, işitme kaybının önüne geçilmesinde etkili bir rol oynadığını da belirten Dr. Öğr. Üyesi Nurten Küçük, işitme kaybının çok ileri olduğu durumlarda ise biyonik kulak uygulaması yapılabildiğini söyledi.

İşitme kaybının ileri derecede olduğu durumlarda farklı işitme testi uygulamalarının yapıldığını da belirten Nurten Küçük aynı zamanda sebeplerini de değinerek, “Özellikle bebek ya da çocuk yüksek ateşli bir hastalık geçiriyor ise, havale ya da sarılık öyküsü varsa bu hasta grubundaki kişilerde işitme kaybı olma ihtimali oldukça yüksek. Bu tür hastalık ve tedavilerden sonra kulak içerisinde sıvı olup olmadığına, işitme testi öncesinde mutlaka baktırılmalı. Kulak içinde biriken sıvı, çocuk için yapılacak olan işitme testine engel olabilmektedir. Bundan dolayı kulakta biriken sıvı için önce medikal bir tedavi uygulanmalı daha sonrasında işitme testi yapılmalıdır” dedi.
Antibiyotik ve özellikle kemoterapi ilaçlarının, kulak için zehirli maddeler içerdiğine de değinen Küçük, bu tedavileri gören çocuk grubunda işitme testlerinin aralıklı olarak yapılması gerektiğinin de altını çizdi.

İHA

Öne Çıkanlar
Fatih Ergin'in gündem yaratacak kitabı çıktı: 515 Haşimi Türkiye'deki Suriyeli Çete
Fatih Ergin'in gündem yaratacak kitabı çıktı: 515 Haşimi Türkiye'deki Suriyeli Çete
İslam Memiş Fed kararı sonrası açıkladı: Altın alacakları 96 saat sonrası için uyardı
İslam Memiş Fed kararı sonrası açıkladı: Altın alacakları 96 saat sonrası için uyardı
Faiz kararı öncesi uzman isimden kritik uyarı. Açıklamaya saatler kala gözler karara kilitlendi
Faiz kararı öncesi uzman isimden kritik uyarı. Açıklamaya saatler kala gözler karara kilitlendi
Herkes HaberTürk'ün mini etekli sabah spikerini konuşuyor. Ekrana çıktı reytingleri altüst etti
Herkes HaberTürk'ün mini etekli sabah spikerini konuşuyor. Ekrana çıktı reytingleri altüst etti
Türbülans Çiğdem’in bir yalanı daha ortaya çıktı. Savcılık ifadesinin satır aralarında saklıydı
Türbülans Çiğdem’in bir yalanı daha ortaya çıktı. Savcılık ifadesinin satır aralarında saklıydı
Şenol Güneş'in memleket hasreti mi tuttu? Mirza Şeker yazdı
Şenol Güneş'in memleket hasreti mi tuttu? Mirza Şeker yazdı
Son Haberler
Erdoğan, Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa ile bir araya geldi Dünya
Erdoğan, Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa ile bir araya geldi
Deniz Çoban Galatasaray Kopenhag maçındaki o detayı paylaştı. Bulgar hakem ile alay etti Spor
Deniz Çoban Galatasaray Kopenhag maçındaki o detayı paylaştı. Bulgar hakem ile alay etti
İş yerinde stres yapmayın Sağlık
İş yerinde stres yapmayın
Yönetim maç biletlerinde yüzde 50 indirim yaptı Spor
Yönetim maç biletlerinde yüzde 50 indirim yaptı
İrem Derici ayrılığın nedenini anlattı. Büyük aşk yaşıyorlardı Magazin
İrem Derici ayrılığın nedenini anlattı. Büyük aşk yaşıyorlardı
Dev holdingin hisseleri satıldı Ekonomi
Dev holdingin hisseleri satıldı
Yarış tayları 26 gün sonra açık artırmada Güncel
Yarış tayları 26 gün sonra açık artırmada