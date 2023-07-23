Çocuklarda İşitme Kaybının nedenleri?

Bebek ve çocuklarda işitme kaybının erken teşhis edilmesi tedavide önemli. Peki belirtileri neler, ne yapmalı?

KAYNAK: AA
Çocuklarda İşitme Kaybının nedenleri?

Editör: Naim Arıoğlu

Ses, dış kulak yolundan geçerek kulak zarı üzerinde basınç etkisi ile titreşim oluşturur, bu titreşim kulak zarından orta kulak kemikçikleri vasıtası ile iç kulağa aktarılır. Mekanik enerji buradaki sinir hücrelerinde elektrik enerjisine dönüştürülür ve işitme siniri yoluyla beyne iletilerek işitme gerçekleşmiş olur. İnsanlar arası iletişimde en fazla kullanılan araç konuşmadır. Bebekler konuşmayı çevrelerinde konuşulanları duyarak öğrenirler. Normal konuşma gelişimi normal işitme ile mümkün olabilmekte.

İşitme kayıpları ise bebeklerin konuşmayı öğrenmesini dolayısı ile dili öğrenmesini engellerler. Kaybın derecesi arttıkça konuşma üzerine olan etkisi artar ve giderek anlaşılabilirliği azalırken belli seviyedeki kayıplardan sonra konuşma kendiliğinden öğrenilemez hale gelmektedir. İşitme engelli çocuk için çevresindeki nesneler ve bireyler yalnızca görüntü olarak anlamlı olduğundan soyut düşünce gelişememektedir. Sözel iletişim kuramayan çocuğun bilgi alışverişi kısıtlı olmakta, yeterli uyarı alamadığı için zihinsel gelişimi gerilemekte, yaratıcılığı azalmakta ve eğitim yaşamında başarısız olabilmektedir. İşitme engelli çocuk, duygu ve isteklerini ifade edemediği için hırçınlaşmakta, çevreyle iletişim kuramamakta, içine kapanmakta ve sosyal uyumsuzluk göstermektedir.

İşitme kaybı tanısı ne denli erken konup gerekli tedavi ve takiplere ne denli erken başlanırsa konuşma ve lisan gelişimi o denli normale yakın olarak seyredecek bu da çocuğun sosyal, duygusal, bilişsel ve akademik gelişimi üzerine olumlu etki edecektir.

AA

Öne Çıkanlar
Kılıçdaroğlu mu haklı İmamoğlu mu? Dev anket
Kılıçdaroğlu mu haklı İmamoğlu mu? Dev anket
İstanbul müstemleke memleket olmuş da haberimiz yok
İstanbul müstemleke memleket olmuş da haberimiz yok
Buket Aydın’ın hiç okunmayan haber sitesine Halkbank'tan reklam yağıyor
Buket Aydın’ın hiç okunmayan haber sitesine Halkbank'tan reklam yağıyor
PlayStation 5 Pro ne zaman çıkacak? PlayStation 5 Pro özellikleri neler?
PlayStation 5 Pro ne zaman çıkacak? PlayStation 5 Pro özellikleri neler?
İşgalden önce zaten işgal edilmiş bir ülke. Nedenini biliyor musunuz? İzmir 1910
İşgalden önce zaten işgal edilmiş bir ülke. Nedenini biliyor musunuz? İzmir 1910
Bankalardan paranızı hemen çekin uyarısı. Parasını bankada unutanlar süreç başladı
Bankalardan paranızı hemen çekin uyarısı. Parasını bankada unutanlar süreç başladı
Son Haberler
Otomobil zeytinliğe daldı: 1 ölü 1 yaralı Güncel
Otomobil zeytinliğe daldı: 1 ölü 1 yaralı
Menfeze düşen otomobilde 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı Güncel
Menfeze düşen otomobilde 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Çocuk intiharlarında büyük artış var. Türkiye’nin acı tablosu açıklandı Güncel
Çocuk intiharlarında büyük artış var. Türkiye’nin acı tablosu açıklandı
Plastik fabrikasında yangın büyük hasara yol açtı Güncel
Plastik fabrikasında yangın büyük hasara yol açtı
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda simit ve çay fiyatı şoke etti Güncel
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda simit ve çay fiyatı şoke etti
İstanbul'da elektrik kesintisi olacak ilçeler açıklandı. Saatler sürecek Güncel
İstanbul'da elektrik kesintisi olacak ilçeler açıklandı. Saatler sürecek