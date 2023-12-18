Çocuklarda kalbe zarar veren beslenme hataları ortaya çıktı

Çocukların beslenme şekli, kalp sağlıklarını iyi ya da kötü yönde etkileyebilir. Yanlış beslenme alışkanlıkları, kalpte problemlere neden olabileceği bildirildi.

Çocuklarda kalp hastalıkları görülmediği düşünülse de aslında onlarda da kalp hastalıkları olabileceğinin altı çizildi.

Doğumsal kalp sorunları dışında, çocukların kalp sağlığı için dikkat edilmesi gereken konulardan biri de beslenmesi gerektiği vurgulandı.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü’nden Uzm. Dr. Aygün Babayeva, “Ebeveynler, çocuklarına sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazandırmalıdır. Bunun için dengeli bir beslenme, yeterli su içme ve fiziksel aktivite önemlidir. Ayrıca, düzenli sağlık kontrolleri ve uzman önerileri de çocukların kalp sağlığını korumada faydalıdır” sözlerini kullandı.

Uzm. Dr. Babayeva, çocuklarda sık görülen beslenme hatalarını şöyle anlattı:

“Fazla şeker tüketimi: Çocuklarda fazla şeker almak, obezite, tip 2 diyabet gibi sağlık problemlerine ve kalp hastalıklarına sebep olabilir.

Çok tuz tüketimi: Çok tuz tüketmek, yüksek tansiyon gibi problemlere neden olabilir. Tuzlu atıştırmalıklar, işlenmiş gıdalar ve fast food ürünler, çocuklarda tuz tüketimini yükseltebilir.

Kalitesiz yağlar: Sağlıksız yağlar, özellikle doymuş ve trans yağlar, kalp sağlığını kötü yönde etkileyebilir. Fast food, cips, kızartmalar gibi yağlı ve işlenmiş gıdalardan uzak durulmalıdır.

Yeterli meyve ve sebze tüketmeme: Yeterli miktarda meyve ve sebze tüketmek, lif, vitamin ve mineral alımını sağlar. Bu da kalp sağlığını iyileştirir.

Yeterli su içmeme: Yeterli su içmemek de sağlıksız bir beslenme alışkanlığıdır. Su, vücuttaki zararlı maddeleri temizler ve genel sağlığı iyileştirir. Yeterli su içmeyen çocuklarda susuz kalma riski artabilir.

Fast food ve hazır gıdalar: Fast food ve hazır gıdalar genellikle yüksek yağ, tuz ve şeker içerir. Bu tür gıdaların sık tüketilmesi, kalp sağlığını kötü yönde etkileyebilir.

Çok büyük porsiyonlar: Çok büyük porsiyonlar, çocuklarda fazla kalori alımına ve obeziteye neden olabilir. Obezite, kalp hastalıkları riskini yükseltebilir.

Dengesiz beslenme: Çocukların dengeli bir diyetle büyümeleri gereklidir. Yetersiz beslenme veya tek tip beslenme, vücutlarının ihtiyacı olan besinleri almasını engelleyebilir”