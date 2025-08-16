Çocuklarda kasık fıtığına dikkat! Uzmanlardan kritik uyarılar

Çocuklarda kasık fıtığı, genellikle doğuştan gelen ve ebeveynler tarafından fark edilmesi zor bir sağlık sorunu olarak karşımıza çıktı.

Görünüşte masum bir şişlik gibi başlayan bu durum, tedavi edilmediğinde bağırsak tıkanıklığı, organ kaybı ve hatta hayati riskler doğurabildi.

Uzmanlar, aileleri bu sessiz tehlikeye karşı bilinçli olmaya çağırırken, bilimsel araştırmalar erken teşhis ve cerrahi müdahalenin önemini ortaya koydu.

DOĞUŞTAN GELEN BİR RİSK: KASIK FITIĞI NEDİR?

Kasık fıtığı, karın içindeki organların veya dokuların, kasık bölgesindeki zayıf bir noktadan dışarı çıkmasıyla oluşturdu. Özellikle erkek çocuklarda, anne karnında testislerin kasık kanalından inmesi sırasında bu kanalın kapanmaması fıtık oluşumuna zemin hazırladı.

Kız çocuklarında ise rahmi destekleyen bağların geçtiği kanal açık kalırsa benzer bir risk ortaya çıktı.

ABD’deki Johns Hopkins Üniversitesi’nden Çocuk Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. David Hackam, “Prematüre doğan veya düşük doğum ağırlıklı bebeklerde kasık fıtığı riski %30’a kadar yükselebilir. Aile öyküsü olan çocuklarda bu oran %11,5’e çıkıyor” dedi.

BELİRTİLER VE ERKEN TEŞHİSİN ÖNEMİ

Kasık fıtığının en yaygın belirtisi, kasık bölgesinde veya erkek çocuklarda yumurtalık keselerinde görülen şişlik. Bu şişlik, çocuk ağladığında, öksürdüğünde veya ıkındığında daha belirgin hale geliyor ve dinlenme sırasında kaybolabiliyor. Ancak, şişlik sürekli hale gelirse veya içeri itilemezse, “boğulmuş fıtık” olarak bilinen ciddi bir komplikasyonun habercisi olabilir.

İngiltere’deki Great Ormond Street Hastanesi’nden Çocuk Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Paolo De Coppi, “Boğulmuş fıtık, özellikle 6 aydan küçük bebeklerde %40 oranında görülebilir ve organ kaybına yol açabilir” uyarısında bulundu.

Çocuk cerrahisi uzmanları, kasık fıtığının doğuştan olduğunu ve özellikle yeni doğanlarda daha tehlikeli olduğunu vurguladı:

“Bebek ne kadar küçükse, fıtık o kadar riskli. Fıtık boğulması, bağırsak delinmesi veya yumurtalık kaybı gibi ciddi sonuçlara yol açabilir. Aileler, kasıkta şişlik fark ettiklerinde vakit kaybetmeden bir uzmana başvurmalı.”

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR NE DİYOR?

Bilimsel çalışmalar, kasık fıtığının çocukluk çağında %1-5 oranında görüldüğünü ve cerrahi dışı yöntemlerin etkisiz olduğunu gösterdi.

Amerikan Çocuk Cerrahisi Derneği (APSA), kasık fıtığı şüphesinde 48 saat içinde cerrahi değerlendirme yapılmasını önerdi.

Journal of Pediatric Surgery’de yayımlanan bir çalışma, laparoskopik (kapalı) cerrahinin komplikasyon oranını %15 azalttığını ve hastanede kalış süresini %40 kısalttığını ortaya koydu.

The Lancet Child & Adolescent Health dergisindeki bir araştırma, laparoskopik yöntemin açık cerrahiye kıyasla ağrı yönetiminde %30 daha etkili olduğunu ve çocukların psikolojik travmasını azalttığını gösterdi.

CERRAHİ: TEK VE KESİN ÇÖZÜM

Uzmanlar, kasık fıtığının kendiliğinden iyileşmediği ve ilaçla tedavi edilemediği konusunda hemfikir. Tek etkili yöntem cerrahi müdahale.

Çocuk Ürolojisi Uzmanları, “Kasık fıtığı ameliyatı, günübirlik gerçekleştirilen ve yüksek başarı oranına sahip bir işlem. Erken müdahale, çocuğun yaşam kalitesini artırır” dedi.

Laparoskopik yöntem, küçük kesilerle yapıldığı için daha az iz bırakıyor ve iyileşme sürecini hızlandırdı.

Japonya’daki Kyoto Üniversitesi’nden Dr. Hiroshi Kawashima, “Erken cerrahi müdahale, bağırsak sıkışması gibi acil durumları önler. Aileler ‘geçer’ diye beklememeli” uyarısında bulundu.