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Uzmanı "Çocuklarda ‘Mayt’ tehlikesine dikkat" dedi

Prof. Dr. Ali Satar, boyutları 1 ile 4 milimetre arasında değişen, gözle görülmeyen, insanların deri döküntüleri ile beslenen maytların (toz akarları) havaların ısınması ile üreme dönemine girdiğini belirterek uyarılarda bulundu. İşte özellikle anne babaların dikkat etmesi gereken bilgiler…

Haber Giriş: 24 Mart 2023 Cuma - 14:27
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Çocuklarda ‘Mayt’ tehlikesi

Uzmanı ''Çocuklarda ‘Mayt’ tehlikesine dikkat'' dedi
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Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar, insanlarla birlikte yaşam sürdüren eklem bacaklılar sınıfından maytların havaların ısınması ile birlikte üreme döneminin başladığını hatırlattı. Satar, boyutları 1 ile 4 milimetre arasında değişen, gözle görülmeyen, insanların deri döküntüleri ile beslenen maytların tedbir alınmadığı takdirde en çok çocukları olumsuz etkilediğinin altını çizdi. Maytların deri üzerinde ciddi alerjik reaksiyonlara yol açabileceğini vurgulayan Satar, "En çok yaz başlarında ortaya çıkıyor ve üremeye başlıyorlar; sonbahara doğru da sayıları pik yapıyor" dedi.

Evlerde halı, kilim, yastık ve battaniye gibi yüzeylerde barınan maytların ciddi hastalıklara neden olabileceğini söyleyen Satar, "Alerjiye neden olan yapıları, bazı özel proteinlerdir. Toz akarlarının dışkılarında, salgılarında, yumurtalarında, hatta ölü vücutlarında bile insanlara alerji yapan protein benzerindeki yapılar. Bunlara ev ortamında özellikle kumaş, kilim, halı, battaniye, yastık ve şilte yüzeylerinde rastlanabilir" diye konuştu.

EVLERİMİZİ HAVALANDIRMAMIZ GEREK

Maytlarla mücadele yöntemlerine de vurgu yapan Prof. Satar, şunları söyledi:

"Sıcak buhar ile mücadele ettiğinizde, yukarıda saydığım eşyaları 60 santigrat derece üzerinde yıkandığınızda, bunlardan kurtulma şansımız var. Daha çok karanlık ve nemli yerleri tercih ediyorlar. Dolayısıyla bizim evlerimizi havalandırmamız gerekiyor. Evi havalandırmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bunların bazı türleri de insan derisi altında da yaşayabiliyor. Bunlar da yine birtakım alerjilere sebebiyet verebiliyor. Ve deri üzerinde çok ciddi lezyonlara neden olabiliyorlar"

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