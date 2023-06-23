Çocuklarda neden kasık ve göbek fıtığı olur

Çocuk cerrahisi uzmanı Doç.Dr. Fatih Akbıyık merak edilenleri anlattı.

Fıtık, genellikle bir kas tabakasındaki zayıflık veya açıklık nedeniyle organ bölümü veya organların diğer vücut bölümüne geçmesi olarak tanımlanmaktadır.

Göbek fıtığı, diyafram ya da mide fıtığı, ameliyat kesi yerine ait fıtıklar olabilir. Ancak çocuklarda kasık fıtığının nedeni erişkindeki gibi kas zayıflığı veya defekti değil, kasık kanalının açık kalmasıdır.

NEDENLERİ NELERDİR?

Çocuklarda kasık fıtığına sık rastlanır. Daha çok erkek çocuklarında ve sağ tarafta görülür.

Anne karnında fetüsün (bebeğin) gelişimi sırasında 12 ila 14 hafta arasında, böbreklerin alt kısmında testisler oluşur. Bebek gelişmeye devam ettikçe yavaş yavaş karnın alt kısmına doğru hareket eder ve kasık kanalından geçerek torbaya iner. Aşağı doğru hareket ederken peritonun bir kısmı (karnın iç kısmını kaplayan zar tabakası) testise yapışır ve bununla birlikte bir kese oluşturarak testis torbalarına (skrotuma) çekilir.

Benzer bir süreç, rahmin sabitlenmesini sağlayan yuvarlak bağın kasığa inmesiyle kız bebeklerde ortaya çıkar. Bu kese ve kasık kanalı hem erkek hem de kız bebeklerde doğuma yakın bir sürede kapanır. Böylece karın boşluğu ile kasık arasında herhangi bir bağlantı kalmaz. Kesenin kapanması geciktiğinde veya kapanmadığında bu kese fıtık haline gelebilir. Bağırsak, yumurtalıklar gibi karın içi organlarının bu kese içine girmesiyle kasık fıtığı oluşur. Eğer sadece karın içi sıvısı bu kesenin içine girer çıkarsa, hidrosel (su fıtığı) ortaya çıkar.

Risk faktörleri

Karın içi basıncını artıran kronik hastalıklar risk faktörleri arasındadır.

Bağ dokusu hastalıkları,

BELİRTİLERİ NELER

Göbek fıtığında göbek deliği içinden bir şişlik çıkar. Çocuk ağlarken, gülerken veya ıkınırken bu şişlik belirginleşir, sonra yumuşar veya kaybolur.

Kasık fıtığında da benzer şekilde; çocuk ağlarken, gülerken veya ıkınırken bu defa kasıklarda şişlik belirginleşir. Karın içi basınç azalınca kaybolabilir. Erkek çocuklarında bu şişlik skrotum torbaya (testis torbasına) inebilir.

NASIL TEŞHİS EDİLİR

Göbekte veya kasıklarda şişlik görülmesi göbek veya kasık fıtığını düşündürür. Tanı koymak için bir hekimin muayene etmesi yeterlidir. Nadiren ultrasonografi gibi görüntüleme yöntemine başvurulur.

TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELERDİR?

Göbek fıtığının 3-4 yaşına kadar kendiliğinden geçmesi beklenir. Bu yaşlara kadar iyileşmemesi durumunda ameliyat edilir.

Kasık fıtıkları kendiliğinden iyileşmez ve mutlaka ameliyat gerektirir. Kasıktan yapılacak mini bir kesi ile açık cerrahi veya laparoskopik (kapalı) yöntemle ameliyatı yapılabilir. Bütün dikişler estetik olarak kapatılır.

Normal koşullarda çocuklarda kasık veya göbek fıtığı ameliyatları günübirlik cerrahi olarak adlandırılır. Sabah ameliyatı yapılan çocuk, birkaç saat hastanede kaldıktan sonra aynı gün içinde taburcu edilir. Dikişlerin estetik olarak yapılması, dikiş alınması veya pansuman gibi işlemleri gerektirmez. Ameliyat olan çocuk, 1-2 günlük dinlenme sonrası normal yaşamına dönebilir.