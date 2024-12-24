Çocuklarda okul başarısızlığın nedeni ortaya çıktı! Uzmanlar anlattı...

Çocuklarda okul başarısızlığı, genellikle birçok farklı faktörle ilişkilendirilen bir durum olduğu bildirildi. Ancak son yıllarda yapılan araştırmalar, okulda düşük performans gösteren çocukların bir kısmında, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) gibi nörolojik bir bozukluğun etkili olabileceğini ortaya koydu.

Uzmanlar, DEHB'nin çocukların okul yaşamlarını ve akademik başarılarını olumsuz yönde etkileyebileceği konusunda hemfikir olduğunun altı çizildi.

DEHB NEDİR?

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB), genellikle çocukluk döneminde başlayan ve dikkat, dürtü kontrolü ve hiperaktivite ile ilgili zorluklarla karakterize edilen bir nörogelişimsel bozukluk. DEHB, çocukların okulda, evde ve sosyal yaşamlarında zorluklar yaşamalarına neden olabilir. Bu bozukluk, çocukların dikkatlerini toplama, görevleri tamamlama ve davranışlarını kontrol etme yeteneklerini olumsuz etkileyebilir.

OKUL BAŞARISIZLIĞINDA DEHB’NİN ROLÜ

DEHB'li çocuklar, dikkat dağınıklığı, unutkanlık, aşırı hareketlilik ve düşünmeden hareket etme gibi belirtiler gösterir. Bu durum, özellikle okuldaki öğrenme sürecini doğrudan etkileyebilir. Dikkatlerini derse vermekte zorlanan çocuklar, öğretmenlerin anlatımlarını takip etmekte güçlük çekebilir, sınıf içindeki etkinliklerde yer almakta zorlanabilir ve verilen ödevleri tamamlamakta zorlanabilirler.

Uzmanlar, DEHB'nin çocukların okul başarısını etkileyen önemli bir faktör olduğunu belirtti.

Çocuklar, okulda öğretmenlerinin ve ailelerinin beklentilerini karşılamakta zorlanabilir, bu da özgüven kaybına ve okuldan soğumalarına neden olabilir. DEHB, çocukların sadece akademik başarılarını değil, sosyal becerilerini, arkadaş ilişkilerini ve duygusal gelişimlerini de olumsuz yönde etkileyebilir.

UZMAN GÖRÜŞLERİ VE BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR

Çocuk psikiyatrisi uzmanı Prof. Dr. Ahmet Üstün, DEHB'nin çocuklar üzerinde uzun vadeli etkiler yaratabileceğini belirtiyor:

"DEHB, çocuğun dikkat ve odaklanma becerilerini doğrudan etkileyen bir bozukluktur. Bu durum, özellikle okulda başarılı olmayı engelleyen önemli bir faktördür. Çocuklar, dikkatlerini derse veremeyebilir, öğretmenlerinin söylediklerini unutabilir veya görevlerini tamamlamakta zorlanabilirler. Bu da okul başarısını ve kişisel gelişimlerini olumsuz etkileyebilir."

Birçok bilimsel araştırma da DEHB'nin okul başarısızlığı ile güçlü bir ilişkisi olduğunu gösterdi.

2016 yılında yapılan bir araştırma, DEHB tanısı almış çocukların okulda başarı göstermede daha fazla zorlandıklarını ve sıklıkla okulda düşük notlar aldıklarını ortaya koydu.

Araştırma, DEHB'nin eğitim sürecinde dikkate alınması gereken önemli bir faktör olduğunu vurguladı.

DEHB’NİN TEDAVİ EDİLMESİ VE OKUL BAŞARISININ ARTIRILMASI

DEHB tedavisi, genellikle ilaç tedavisi, psikoterapi ve davranışsal terapi gibi yöntemlerle yapılmakta.

Psikiyatristler, DEHB tanısı almış çocuklar için tedavi planlarını kişisel ihtiyaçlara göre uyarlamakta.

İlaç tedavisi, dikkat eksikliği ve hiperaktiviteyi kontrol altına almak için kullanılabilir. Ayrıca, davranışsal terapi, çocukların odaklanma ve görev tamamlama becerilerini geliştirmeye yönelik stratejiler sunmakta.

Okul başarısını artırmak için okulda öğretmenlerin de DEHB'li çocuklar için özel stratejiler geliştirmesi gerekmekte. Öğretmenlerin, öğrencilerin dikkatini toplamak için daha fazla görsel ve işitsel materyal kullanması, sınıf içindeki düzeni sağlamaya yönelik ek destekler sunması önemli

Ayrıca, ailelerin de çocuklarıyla daha fazla zaman geçirerek onları doğru yönlendirmeleri ve desteklemeleri gerekmekte.

DEHB, çocukların okul başarısını etkileyen önemli bir faktördür ve bu durumu göz ardı etmek, çocuğun akademik ve sosyal gelişimini olumsuz yönde etkileyebilir.

Uzmanlar, DEHB'nin tedavi edilebilir bir bozukluk olduğunu ve doğru tedavi yöntemleri ile çocukların okul başarısının artırılabileceğini belirtiyor.

Erken tanı ve tedavi, çocuğun gelecekteki başarıları için kritik bir öneme sahiptir. Aileler, öğretmenler ve sağlık profesyonelleri, DEHB'li çocuklar için uygun destek ve tedavi yöntemlerini uygulayarak onların potansiyellerini en üst düzeye çıkarabilir.