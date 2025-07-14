Çocuklarda şaşılığın görünmeyen yüzü! İşin uzmanlar anlattı

Gözlerin paralel hizalanamaması olarak bilinen şaşılık (strabismus), hem çocuklarda hem de yetişkinlerde görülen ciddi bir göz rahatsızlığı.

Erken teşhis ve müdahale edilmediğinde, şaşılık kalıcı görme kaybına ve psikolojik sorunlara neden olabilir.

Uzmanlar, şaşılığın yalnızca estetik bir sorun olmadığını, aynı zamanda görme kalitesini ve sosyal yaşamı derinden etkileyen bir sağlık problemi olduğunu belirtti.

Bilimsel araştırmalar ve uluslararası uzman görüşleri, erken müdahalenin bu rahatsızlığın olumsuz etkilerini büyük ölçüde önleyebileceğini ortaya koydu.

ŞAŞILIK NEDİR VE NEDEN ÖNEMLİDİR?

Şaşılık, göz kaslarının koordineli çalışamaması sonucu bir gözün diğerine göre farklı bir yöne bakması durumu.

Uzmanlar, “Bir göz düz bakarken diğer göz içe, dışa, yukarı veya aşağı kayabilir. Yeni doğan bebeklerde ilk üç ayda görülen geçici kaymalar normal kabul edilebilir, ancak altıncı aydan sonra devam eden veya sonradan gelişen kaymalar mutlaka ciddiye alınmalı” dedi.

Genetik faktörler, sinir felçleri, göz travmaları, kırma kusurları ve bazı sistemik hastalıklar şaşılığa yol açabilir.Uluslararası alanda yapılan araştırmalar, şaşılığın küresel nüfusun yaklaşık %1-3’ünü etkilediğini gösterdi.

ABD’deki Johns Hopkins Üniversitesi’nden göz hastalıkları uzmanı Dr. Michael Repka, “Şaşılık, özellikle çocukluk döneminde tedavi edilmezse, derinlik algısı kaybına ve ambliyopi olarak bilinen göz tembelliğine yol açabilir. Bu durum, çocuğun akademik başarısını ve sosyal ilişkilerini olumsuz etkileyebilir” dedi.

ERKEN MÜDAHALE NEDEN KRİTİK?

Şaşılık, iki gözün birlikte çalışmasını engelleyerek derinlik algısını bozar. Beyin, kayma olan gözden gelen görüntüyü zamanla bastırır ve bu da ambliyopiye, yani göz tembelliğine neden olur.

Uzmanlar, özellikle 0-7 yaş arası dönemde müdahale edilmezse bu görme kaybının kalıcı olabileceğini vurgulayarak, “Erken yaşta yapılan göz muayeneleriyle şaşılık tespit edildiğinde, uygun tedavi yöntemleriyle hem göz tembelliği engellenebilir hem de çocuklar sağlıklı bir görme yetisine kavuşabilir” dedi.

Prof. Dr. Annegret Dahlmann-Noor, şaşılığın erken teşhisinin önemine dikkat çekti:

“Çocuklarda şaşılık, estetik kaygıların ötesinde, görme sisteminin gelişimini etkiler. Erken müdahale, çocuğun hem görsel hem de psikolojik sağlığını korumada hayati bir rol oynar.”

Araştırmalar, şaşılık tedavisinde erken müdahalenin başarı oranını %90’lara kadar çıkardığını gösterdi.

PSİKOLOJİK ETKİLER VE SOSYAL YAŞAM

Şaşılık, özellikle çocuklarda özgüven sorunlarına ve sosyal izolasyona yol açabilir.

Uzmanlar, “Çocuklarda şaşılık, estetik kaygılar nedeniyle psikolojik sorunlara neden olabilir. Erken tedavi, çocuğun akademik başarısını ve sosyal ilişkilerini olumlu yönde etkiler” dedi.

Yapılan bir çalışma, şaşılık sorunu yaşayan çocukların %40’ında sosyal fobi ve kaygı bozukluğu gibi psikolojik sorunların ortaya çıktığını gösterdi.

Yetişkinlerde ise şaşılık, çift görme gibi sorunlara yol açarak günlük yaşamı zorlaştırabilir.

Harvard Tıp Fakültesi’nden Dr. David Hunter, “Yetişkinlerde şaşılık, iş hayatında ve sosyal etkileşimlerde ciddi engeller oluşturabilir. Erken müdahale, bu bireylerin yaşam kalitesini önemli ölçüde artırır” dedi.

TEDAVİ YÖNTEMLERİ VE YENİLİKLER

Şaşılık tedavisinde kullanılan yöntemler, hastanın yaşına, şaşılığın tipine ve altta yatan nedenlere göre değişiklik gösterdi.

Dr. Ergen, “Bazı çocuklarda sadece gözlük yeterli olurken, bazı durumlarda göz tembelliği için kapama tedavisi gerekir. Daha ileri vakalarda ise mikrocerrahi teknikler kullanılıyor” dedi.

Son yıllarda geliştirilen mikrocerrahi yöntemler, ameliyat sonrası iyileşme süresini kısaltıyor ve estetik sonuçları iyileştirdi.

Dr. Frank Martin, şaşılık cerrahisinin başarı oranlarının yüksek olduğunu belirtti:

“Modern cerrahi teknikler, göz kaslarına minimal müdahale ile maksimum düzeltme sağlıyor. Ameliyat sonrası hastaların %85’inde göz hizalanması tamamen düzeliyor.”

Ayrıca, bazı durumlarda prizmatik camlar veya ortoptik egzersizler de tedavi sürecine destek oldu.

AİLELERE ÖNEMLİ UYARI: İLK MUAYENE 1 YAŞINDAN ÖNCE

Uzmanlar, şaşılığın erken teşhisinde ailelerin rolünün büyük olduğunu vurguladı:

“Çocuklarda gözlerde simetri bozukluğu, sık göz kırpma, başı yana eğerek bakma veya ışığa hassasiyet gibi belirtiler varsa, vakit kaybetmeden bir göz doktoruna başvurulmalı. Aileler, çocuklarını 1 yaşına gelmeden en az bir kez göz muayenesine götürmeli.”

ŞAŞILIK İHMAL EDİLMEMELİ

Şaşılık, erken müdahale ile tamamen tedavi edilebilen bir rahatsızlıktır. Ancak ihmal edildiğinde, kalıcı görme kaybı ve psikolojik sorunlar gibi ciddi sonuçlara yol açabilir.

Uzmanlar, ailelerin ve bireylerin şaşılık belirtilerine karşı dikkatli olmaları ve düzenli göz muayenelerini ihmal etmemeleri gerektiğini vurguladı.

Uzmanlar, “Göz sağlığı, çocukların dünyaya nasıl baktığını ve gelecekte nasıl bir birey olacaklarını doğrudan etkiler” diyerek erken teşhisin önemine bir kez daha dikkat çekti.