Çocukluk çağının en yaygın enfeksiyon hastalıklarından biri olan idrar yolu enfeksiyonlarının, doğru ve zamanında müdahale edilmediği takdirde kalıcı böbrek hasarına yol açabileceği yönündeki bilimsel bulgular, uluslararası tıp camiasında endişe uyandırdı. Özellikle ilk 5 yaş grubunda görülen yüksek ateşli İYE vakalarının, böbreğin süzme ve temizleme görevini üstlenen hassas dokusunda geri dönülemez yaralar meydana getirme riski taşıdığı ifade edildi.

ULUSLARARASI ÇALIŞMALAR HASARIN BOYUTUNU GÖSTERDİ

Bu konudaki en önemli çalışmaların bir kısmı, enfeksiyonun böbreğe ulaşması durumunda ortaya çıkan ve piyelonefrit olarak adlandırılan tablonun sonuçlarına odaklandı.

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Stanford Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Nefroloji Bölümü'nden Prof. Dr. James O’Connell, yaptığı açıklamada, "Enfeksiyonun böbrek parankimine yayılması, lokal bir iltihaplanma reaksiyonunu tetikler. Bu iltihap, iyileşme sürecinde fibrozis denilen nedbe (yara) dokusuna dönüşerek kalıcı böbrek izlerine neden olabilir. Bu izler, ilerleyen yaşlarda hipertansiyon ve kronik böbrek yetmezliği için zemin oluşturmaktadır" dedi.

Prof. O’Connell, özellikle böbreklerin idrarı mesaneye geri kaçırması durumu olan vezikoüreteral reflü (VUR) ile komplike olan İYE vakalarında bu riskin katlanarak arttığını vurguladı.

DÜNYA UZMANLARINDAN ERKEN TEŞHİS VURGUSU

İngiltere'de yayımlanan saygın tıp dergilerinden The Lancet'te bu yıl yer alan geniş kapsamlı bir meta-analiz, çocukluk çağı İYE'si sonrası oluşan kalıcı böbrek hasarı oranlarının %10 ila %30 arasında değiştiğini gösterdi.

Kraliyet Çocuk Hastalıkları Derneği (Royal College of Paediatrics and Child Health) eski başkanı ve Londra Üniversitesi'nden Prof. Dr. Eleanor Vance, ebeveynlere ve birinci basamak hekimlerine kritik uyarılarda bulundu.

Prof. Vance, "Çocuklarda açıklanamayan yüksek ateş, karın ağrısı veya idrar yaparken yanma gibi belirtiler görüldüğünde, İYE'den şüphelenmek ve hızla idrar testi yapmak hayati önem taşır. Antibiyotik tedavisinin ilk 48 saat içinde başlanması, böbrek hasarını önlemede temel faktör olarak öne çıktı" şeklinde ifade etti.

Kanada'daki Toronto Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Nefroloji Uzmanı Dr. Alistair Finch ise, özellikle tekrarlayan İYE atakları geçiren çocukların yakından takibinin zorunluluğunu belirtti.

Dr. Finch, "Bu çocukların birçoğunda ultrasonografi veya daha ileri görüntüleme teknikleriyle (örneğin DMSA sintigrafisi) VUR veya böbrek anomalileri olup olmadığını araştırmak, yeni hasar oluşumunu engellemek için kritik öneme sahiptir" diye ekledi.

Uluslararası uzmanlar, ebeveynlerin çocuklarının hijyenine dikkat etmeleri, yeterli sıvı alımını sağlamaları ve herhangi bir enfeksiyon belirtisinde beklemeden doktora başvurmaları gerektiğini tekrarladı. Bu basit önlemlerin, çocukların böbrek sağlığını gelecekteki ciddi komplikasyonlardan korumada anahtar rol oynadığı aktarıldı.