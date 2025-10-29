Okul çağındaki çocukların göz sağlığının, akademik başarılarının en kritik ve çoğu zaman göz ardı edilen faktörü olduğu, son bilimsel araştırmalar ve yabancı uzmanların ortak görüşüyle bir kez daha gündeme geldi.

Miyop, hipermetrop ve astigmat gibi kırma kusurlarının erken teşhis edilmemesi durumunda, çocukların sınıftaki performanslarının ciddi şekilde düşebileceği belirtildi.

Uluslararası uzmanlar, görmenin öğrenmenin yüzde 80'ini temsil ettiğini belirterek, düzenli göz muayenelerinin eğitim hayatının kritik bir parçası olduğunu ifade etti.

BİLİMSEL VERİLER NET: ÖĞRENMENİN %80'İ GÖRSEL

Eğitim Psikolojisi alanında önde gelen isimlerden biri olan Dr. Elizabeth R. Cohen, öğrenmenin yaklaşık yüzde 80'inin görsel yollarla gerçekleştiğine dikkat çekerek, sağlıklı görme yetisinin öğrenme sürecinin temel taşı olduğunu ifade etti.

Cohen, "Net göremeyen bir beyin, tüm bilişsel enerjisini görüntüyü netleştirmeye harcar. Bu durum, anlama, odaklanma ve hafıza için gerekli kaynakları tüketerek dikkat dağınıklığı ve okuma isteksizliği olarak kendini gösterdi" yorumunu yaptı.

DİKKAT EKSİKLİĞİ SANILAN KUSURLAR

ABD'deki Ulusal Göz Enstitüsü'nden (National Eye Institute) Oftalmoloji Uzmanı Dr. Michael A. Stern, özellikle gizli hipermetropinin ve hafif astigmatizmanın, çocuklarda yaygın olarak Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) ile karıştırıldığını belirtti.

Dr. Stern, "Bu çocuklar tahtayı veya kitapları net görebilmek için sürekli bir odaklanma çabası gösterirler. Bu yorgunluk, sınıfta yerinde duramama, çabuk sıkılma ve baş ağrısı şikayetleriyle sonuçlandı" dedi.

Uzman, doğru numaralı bir gözlük kullanmaya başlayan çocukların ders başarısında, ilk aylarda belirgin ve olumlu bir yükseliş gözlendiğini sözlerine ekledi.

AMBLİYOPİ RİSKİ VE ERKEN TANI

Uluslararası Pediatrik Oftalmoloji Konseyi (IPOC) üyesi olan Prof. Dr. Janice P. Lee ise en büyük riskin Göz Tembelliği (Ambliyopi) olduğunu vurguladı.

Lee, çocukluk döneminde bir gözün daha az görmesi durumunda, beynin bu gözden gelen görüntüyü yok saymaya başladığını ve kalıcı görme kaybına yol açabildiğini dile getirdi.

Prof. Lee, "Ambliyopi, özellikle okul öncesi dönemde tespit edilip tedavi edilmezse, çocuğun derinlik algısı ve el-göz koordinasyonu gelişimini olumsuz etkiledi. Bu, sadece akademik hayatı değil, oyun ve spor başarısını da etkileyen hayati bir sorundur" şeklinde konuştu.

Araştırmalar, okul çağı çocuklarının yaklaşık dörtte birinde görme bozukluğu olduğunu gösterirken, uzmanlar ebeveynleri çocuklarının tahtaya çok yaklaşması, satır atlaması, okurken parmakla takip etmesi veya gözlerini sık sık ovuşturması gibi belirtilere karşı uyardı.

Uzmanlar, akademik potansiyelin tam olarak ortaya çıkması için çocukların her yıl düzenli ve kapsamlı bir göz muayenesinden geçmesi gerektiğini önemle belirtti.