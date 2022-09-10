10 Eylül 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 24°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Sağlık
  • >
  • Çocuklarda uyku düzeninin oluşturulmasına dikkat. Uzmanı uyardı

Çocuklarda uyku düzeninin oluşturulmasına dikkat. Uzmanı uyardı

Kulak Burun Boğaz Bölümü ve Uyku Merkezi’nden Prof. Dr. Vural Fidan, yaz tatilinin ardından okulların açılmasıyla çocuklarda oluşabilecek uyku düzensizliği hakkında konuştu. Fidan, “Aileler çocuklarını düzenli uyku konusunda yönlendirmelidirler” dedi.

Haber Giriş: 10 Eylül 2022 Cumartesi - 14:41
Takip Et

Çocuklarda uyku düzeninin oluşturulması hakkında uzman uyarısı

Çocuklarda uyku düzeninin oluşturulmasına dikkat. Uzmanı uyardı
+
Aa
-

İHA’nın haberine göre; İlkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki eğitim kurumlarında yeni eğitim öğretim yılı, 12 Eylül Pazartesi günü başlıyor. Yaz boyu tatil yapan öğrenciler, pazartesi günü sabah saatlerinden itibaren okullarda yerini alacak. Yaz aylarında öğrencilerin değişen uyku düzenleri ise tekrardan okula göre ayarlanacak. Hemen her öğrencinin ve ebeveynin tedirgin olduğu uyku düzeni hakkında konuşan Prof. Dr. Vural Fidan, oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi için ailelerin çocuklara destek olması gerektiğini ifade etti.

“UYKU MİKTARINA DA DİKKAT EDİLMESİ GEREKİYOR”

Uyku düzeninin aşamalı şekilde düzene sokulabileceğini ve bu esnada da uyku saatinin göz ardı edilmemesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Fidan, şu ifadeleri kullandı:

“Çocuğun uyku programını ayarlama süreci aşamalı olmalıdır. Okula geri dönmeden önceki günlerde, çocuğu her gün 15-20 dakika önce uyandırıp, 15-20 dakika önce uyutmak yararlı olacaktır. Çocuğu okul için gereken saatte uyuyup uyanana 15 dakikalık artışlarla yatak ve uyanma saatlerini ayarlamaya çalışmak uygun olur. Okula döndükleri ilk gün, yeni uyku programına alışmaları ve yola çıkmaya hazır olmaları gerekir. Bu esnada uyku miktarına da dikkat edilmesi gerekiyor. İhtiyaç duyulan uyku miktarı çocukların yaşına, aktivite seviyelerine ve bireysel ihtiyaçlarına göre değişir. Okul öncesi olarak tabir ettiğimiz 3-5 yaş çocuklarda 10-13 saat, okul çağındaki 6-13 yaş çocuklarda 9-11 saat, gençler olarak tabir ettiğimiz 14-17 yaş grubunda ise 8-10 saat uykuya ihtiyaç vardır.”

“AİLELER ÇOCUKLARINI DÜZENLİ UYKU KONUSUNDA YÖNLENDİRMELİDİRLER”

Prof. Dr. Vural Fidan, çocukların yaz tatili dönüşünde her konuda olduğu gibi uyku düzeni konusunda da ailelerinin yönlendirmesine ihtiyaç duyabileceğini belirterek şu sözleri kullandı:

“Ebeveynler, tatil sonrası çocuklarının okul döneminde sağlıklı bir uyku düzenine sahip olmasını bekler. Bu beklentiyi ancak, düzenli bir uyku programı, kaliteli bir uyku ortamı ve iyi bir uyku hijyeni ile karşılamak mümkündür. Öğrencilerin uyku programları, okul tatili sırasında belirgin bir şekilde esneklik gösterir. Çocuklar çoğu zaman, sağlıklı alışkanlıklar konusunda rehberlik için ebeveynlerine ihtiyaç duyar. Uyku bir istisna olmamalıdır. Aileler çocuklarını düzenli uyku konusunda yönlendirmelidirler. Mümkün olduğunca, çocukların her gün aynı saatte yatma ve uyanma gibi tutarlı bir rutini sürdürmelerine yardımcı olmak gerekiyor. Bu şekilde, tatilin ardından okula yeniden başlayan çocuklar programlı uyku alışkanlığı edinirler”

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Tarkan İzmir marşını söylerken sahneye seyirci atladı. Güvenlikler bir anda yere indirdiler
1
﻿Tarkan İzmir marşını söylerken sahneye seyirci atladı. Güvenlikler bir anda yere indirdiler
﻿Tarkan konseri İzmir'den canlı yayın
2
﻿Tarkan konseri İzmir'den canlı yayın
﻿İYİ Partili Uğur Poyraz canlı yayınında açıkladı. CHP ile şu an ittifak değiliz!
3
﻿İYİ Partili Uğur Poyraz canlı yayınında açıkladı. CHP ile şu an ittifak değiliz!
﻿AKP Gençlik Kolları'nın büyük yalanı: Binlerce yaralı, sayısı belli olmayacak kadar da ölü var. Bu halkı galeyana getirmek değil mi?
4
﻿AKP Gençlik Kolları'nın büyük yalanı: Binlerce yaralı, sayısı belli olmayacak kadar da ölü var. Bu halkı galeyana getirmek değil mi?
﻿Metrobüs yolunda yaya trafiği
5
﻿Metrobüs yolunda yaya trafiği
﻿Ankara'da taksi ücretlerine büyük zam
6
﻿Ankara'da taksi ücretlerine büyük zam
﻿Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk'ten açıklamalar. Devrim gibi kararını açıkladı
7
﻿Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk'ten açıklamalar. Devrim gibi kararını açıkladı
﻿Josef gözyaşlarına boğuldu: Hayal kırıklığı yaşıyorum
﻿Josef gözyaşlarına boğuldu: Hayal kırıklığı yaşıyorum
﻿Josef gözyaşlarına boğuldu: Hayal kırıklığı yaşıyorum
﻿Eskişehir Halk Ekmek işçi alacak
﻿Eskişehir Halk Ekmek işçi alacak
﻿Eskişehir Halk Ekmek işçi alacak
﻿Dursun Özbek MHK Başkanı Çelik'e resmen hesap sordu, ortalık buz gibi oldu 
﻿Dursun Özbek MHK Başkanı Çelik'e resmen hesap sordu, ortalık buz gibi oldu 
﻿Dursun Özbek MHK Başkanı Çelik'e resmen hesap sordu, ortalık buz gibi oldu 
﻿Şu şişesinde içki servisi
﻿Şu şişesinde içki servisi
﻿Şu şişesinde içki servisi
﻿Tartıştığı ev arkadaşını çekiçle öldürdü
﻿Tartıştığı ev arkadaşını çekiçle öldürdü
﻿Tartıştığı ev arkadaşını çekiçle öldürdü
﻿Josef gözyaşlarına boğuldu: Hayal kırıklığı yaşıyorum
﻿Josef gözyaşlarına boğuldu: Hayal kırıklığı yaşıyorum
﻿Josef gözyaşlarına boğuldu: Hayal kırıklığı yaşıyorum
﻿8 bin 200 yıllık objeler sergileniyor
﻿8 bin 200 yıllık objeler sergileniyor
﻿8 bin 200 yıllık objeler sergileniyor
﻿Şehit uzman çavuşun naaşı memleketi Çorum'a getirildi
﻿Şehit uzman çavuşun naaşı memleketi Çorum'a getirildi
﻿Şehit uzman çavuşun naaşı memleketi Çorum'a getirildi
﻿Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan Ege ve Akdeniz'de operasyon. Bir haftada 1074 kişi denizden kurtarıldı
﻿Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan Ege ve Akdeniz'de operasyon. Bir haftada 1074 kişi denizden kurtarıldı
﻿Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan Ege ve Akdeniz'de operasyon. Bir haftada 1074 kişi denizden kurtarıldı
﻿Kendisine cinsel saldırıda bulunmaya çalışan 16 yaşındaki kaynını bıçakladı
﻿Kendisine cinsel saldırıda bulunmaya çalışan 16 yaşındaki kaynını bıçakladı
﻿Kendisine cinsel saldırıda bulunmaya çalışan 16 yaşındaki kaynını bıçakladı
﻿Denizli Boztaş işçi alacak
﻿Denizli Boztaş işçi alacak
﻿Denizli Boztaş işçi alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.