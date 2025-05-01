Çocuklardaki gizli tehlike ortaya çıktı! Sessiz düşman

Primer immün yetersizlik (PİY), bağışıklık sisteminin doğuştan gelen bozuklukları nedeniyle vücudun enfeksiyonlarla mücadelede yetersiz kalmasına yol açan bir grup hastalığı ifade etti. Özellikle çocuklarda görülen bu durum, tekrarlayan enfeksiyonlar, büyüme geriliği ve ciddi sağlık sorunlarıyla kendini gösterebildi.

İngiltere’de yapılan son araştırmalar, PİY’nin erken teşhisinin çocuk sağlığını korumada kritik bir rol oynadığını ortaya koydu.

Bilim insanları, erken müdahalenin ciddi komplikasyonları önleyerek çocukların sağlıklı bir geleceğe adım atmasını sağladığını belirtti.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR: ERKEN TEŞHİSİN GÜCÜ

Londra’daki Great Ormond Street Çocuk Hastanesi’nden immünolog Prof. Dr. Bobby Gaspar liderliğinde yürütülen bir çalışma, PİY’nin erken teşhisinin önemini vurguladı.

Journal of Clinical Immunology dergisinde yayımlanan araştırma, yenidoğan tarama testleriyle PİY’nin erken dönemde tespit edilebildiğini ve uygun tedavilerle hastalık seyrinin dramatik şekilde iyileştirilebildiğini gösterdi.

Çalışmada, erken teşhis edilen çocukların %90’ının ciddi enfeksiyonlardan korunduğu ve normal bir yaşam sürebildiği belirtildi.

Prof. Gaspar, “PİY, nadir bir hastalık gibi görünse de, erken teşhis edilmediğinde ölümcül olabilir. Yenidoğan tarama programlarına PİY testlerinin eklenmesi, milyonlarca çocuğu kurtarabilir” dedi.

Araştırma, özellikle T-hücre eksiklikleriyle ilişkili ciddi kombine immün yetersizlik (SCID) gibi durumların erken dönemde yakalanmasının hayati olduğunu ortaya koydu.

ULUSLARARASI UZMAN GÖRÜŞLERİ

Uluslararası uzmanlar, PİY’de erken teşhisin önemini destekledi. Harvard Tıp Fakültesi’nden pediatrik immünolog Dr. Raif Geha, “Çocuklarda tekrarlayan enfeksiyonlar, genellikle basit bir soğuk algınlığı gibi algılanıyor. Ancak bu belirtiler, altta yatan bir immün yetersizliğin habercisi olabilir. Erken teşhis, kemik iliği nakli veya gen tedavisi gibi hayat kurtaran yöntemlerin uygulanmasını sağlıyor” dedi.

Dr. Geha, yenidoğan tarama testlerinin yaygınlaştırılmasının küresel sağlık politikalarında bir öncelik olması gerektiğini vurguladı.

Avustralya’daki Melbourne Üniversitesi’nden immünolog Prof. Dr. Stuart Tangye ise gen tedavilerindeki yeniliklere dikkat çekti:

“PİY hastaları için gen tedavisi, son on yılda devrim yarattı. Erken teşhis, bu tedavilerin başarısını artırıyor ve çocukların bağışıklık sistemini yeniden inşa ediyor.”

Prof. Tangye, erken müdahalenin sadece enfeksiyonları önlemekle kalmayıp, uzun vadeli komplikasyonları da azalttığını belirtti.

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PİY’NİN BELİRTİLERİ VE ERKEN TEŞHİSİN ÖNEMİ

Primer immün yetersizlik, bağışıklık sisteminin farklı bileşenlerinde (T-hücreleri, B-hücreleri veya kompleman sistemi) bozukluklara yol açtı.

Çocuklarda şu belirtiler PİY’yi işaret edebilir:

-Yılda 8’den fazla enfeksiyon (kulak, sinüs veya akciğer enfeksiyonları)

-Antibiyotiklere yanıt vermeyen enfeksiyonlar

-Tekrarlayan derin deri veya organ apseleri

-Açıklanamayan büyüme geriliği veya kilo kaybı

-Ailede immün yetersizlik öyküsü

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), PİY’nin erken teşhisi için yenidoğan tarama testlerini önerdi. Özellikle SCID, T-hücre lenfopeni testiyle doğumdan sonraki ilk haftalarda tespit edilebildi. Erken teşhis, kemik iliği nakli, immünoglobulin tedavisi veya gen terapisi gibi yöntemlerle hastalığın kontrol altına alınmasını sağladı.

YENİLİKÇİ TEDAVİLER: UMUT VAAT EDEN GELİŞMELER

PİY tedavisinde son yıllarda önemli ilerlemeler kaydedildi. Kemik iliği nakli, SCID gibi ciddi formlarda %90’ın üzerinde başarı oranı sundu. Ayrıca, gen tedavisi, X-bağlı SCID ve ADA eksikliği gibi hastalıklarda kalıcı bir çözüm olarak öne çıkıyor.

Avrupa’da onaylanan yeni bir gen terapisi, PİY hastalarının bağışıklık sistemini yeniden inşa etme potansiyeli taşıdı.

Edinburgh Üniversitesi’nden immünolog Prof. Dr. Sarah Walmsley, “Gen tedavisi, PİY hastaları için bir devrim. Erken teşhis, bu tedavilerin etkinliğini artırarak çocuklara sağlıklı bir yaşam şansı veriyor” dedi.

GELECEĞE DAİR UMUT

Primer immün yetersizlikte erken teşhis, çocukların sağlıklı bir geleceğe adım atmasını sağlayan en önemli faktör. Bilim dünyası, yenidoğan tarama testlerinin yaygınlaştırılması ve gen tedavilerindeki yeniliklerle PİY’ye karşı mücadelede umut vadetti.