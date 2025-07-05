Çocuklardaki gizli tehlike yükselişte! Uzmanlar uyarılarını sıraladı

Son yıllarda çocuklarda besin alerjisi vakaları adeta patlama yaptı. Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) verilerine göre, son 20 yılda küresel çapta besin alerjisi oranları yüzde 50’den fazla arttı.

Türkiye’de ise çocukların yüzde 8’ine varan bir kesiminde bu sorun görülüyor; inek sütü, yumurta ve yer fıstığı gibi gıdalar başlıca tetikleyici olarak öne çıktı.

Uzmanlar, genetik yatkınlık, çevresel faktörler ve işlenmiş gıdaların yaygınlaşmasının bu artışta önemli rol oynadığını belirtti.

Uzmanlar, besin alerjilerinin en önemli nedeninin genetik faktörler olduğunu vurguladı:

“Ebeveynlerden birinde alerjik bir hastalık varsa, çocukta besin alerjisi riski yüzde 40’a, her iki ebeveynde de varsa yüzde 60’a çıkıyor. İkizlerde bu oran daha da yüksek.”

Uzmanlar, çevresel faktörlerin de göz ardı edilemeyeceğini ekledi:

“Hava kirliliği, aşırı hijyen ve işlenmiş gıdaların tüketimi, bağışıklık sisteminin anormal tepkiler vermesine yol açıyor.”

Alerji uzmanı Dr. Robert A. Wood, özellikle inek sütü ve yer fıstığı alerjilerinin ciddi komplikasyonlara yol açabileceğini belirtti:

“Anafilaksi, dakikalar içinde hayatı tehdit edebilir. Ebeveynler, belirtileri hızlıca tanımalı ve adrenalin oto-enjektör kullanımı konusunda eğitimli olmalı.”

Wood, modern yaşam tarzının alerji artışındaki etkisine dikkat çekti:

“Aşırı steril ortamlar, çocukların bağışıklık sisteminin doğal gelişimini engelliyor.”

EN SIK ALERJENLER: SÜT, YUMURTA VE YER FISTIĞI

Türkiye Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneği’nin verilerine göre, bebeklerin yüzde 6’sında besin alerjisi görülüyor ve bunun yüzde 40’ını inek sütü alerjisi oluşturdu.

Yumurta, buğday, soya, yer fıstığı, balık ve kabuklu deniz ürünleri de sıkça alerjiye neden olan diğer gıdalar arasında.

Uzmanlar, inek sütü alerjisinin genellikle ilk bir yıl içinde ortaya çıktığını ve kusma, ishal, egzama veya anafilaksi gibi belirtilerle kendini gösterdiğini belirtti. Ancak, bazı çocuklarda fırınlanmış süt ürünlerinin tolere edilebildiğini, bunun da yüksek ısının alerjen proteinleri etkisiz hale getirdiğini gösteren araştırmalarla desteklendi.

Avustralya’daki Murdoch Çocuk Araştırma Enstitüsü’nden Dr. Mimi Tang, yumurta alerjisi olan çocukların yüzde 70’inin pişmiş yumurtayı tolere edebildiğini belirtti. Ancak, çiğ veya az pişmiş yumurtanın ciddi reaksiyon riskini artırdığına dikkat çekti:

“Kontrollü alerjen tanıtımı, erken yaşta uzman gözetiminde yapılırsa alerji riskini azaltabilir.”

BİLİMSEL ÇALIŞMALAR NE DİYOR?

Nature Reviews Immunology’de yayımlanan bir çalışma, probiyotiklerin erken yaşta kullanımının besin alerjisi riskini yüzde 20’ye kadar azaltabileceğini ortaya koydu.

Yoğurt ve kefir gibi probiyotik açısından zengin gıdalar, bağırsak mikrobiyotasını destekleyerek bağışıklık sistemini güçlendirdi. Ayrıca, Dünya Alerji Örgütü, ilk 6 ay sadece anne sütüyle beslenmenin alerji riskini yüzde 30 oranında azalttığını bildirdi.

Journal of Nutritional Biochemistry’de yayımlanan bir başka çalışma, omega-3 açısından zengin balık yağı gibi gıdaların alerjik inflamasyonu baskıladığını doğruladı. Ancak, balık ve kabuklu deniz ürünleri alerjilerinin ömür boyu devam etme eğiliminde olduğu belirtiliyor.

ANAFİLAKSİ: HAYATİ TEHLİKE

Besin alerjilerinin en korkutucu komplikasyonu olan anafilaksi, boğazda şişme, nefes darlığı, tansiyon düşüklüğü ve bilinç kaybı gibi belirtilerle dakikalar içinde ortaya çıkabiliyor.

İngiltere’deki King’s College London’dan alerji uzmanı Dr. George Du Toit, ebeveynleri uyardı:

“İşlenmiş gıdalarda gizli alerjenlere dikkat edilmeli. Örneğin, bazı çikolatalar fıstık izleri içerebilir.”

Du Toit, ürün etiketlerinin dikkatle okunmasının hayati önem taşıdığını vurguladı.

EBEVEYNLERE ÖNERİLER: ERKEN TEŞHİS VE KORUNMA

Uzmanlar, besin alerjisi şüphesinde bir çocuk alerji uzmanına başvurmanın kritik olduğunu söyledi.

Tanı için deri prick testleri, kanda spesifik IgE ölçümleri ve besin provokasyon testleri kullanıldı. Ancak, bu testlerin sonuçları mutlaka bir uzman tarafından değerlendirilmeli.

Tedavide temel yaklaşım, alerjen gıdanın diyetten çıkarılması. Örneğin, inek sütü alerjisi olan çocuklar için süt, yoğurt, peynir ve tereyağı gibi ürünlerden tamamen kaçınılmalı.

Uzmanlar, ebeveynlere şu önerilerde bulundu:

“Ek gıdalara geçişte her yeni gıdayı 3 gün arayla verin ve reaksiyonları gözlemleyin. Anne sütü, alerji riskini azaltmada doğal bir koruyucu. Ayrıca, hazır gıdalarda içerik kontrolü alışkanlık haline getirilmeli.”

Besin alerjileri, erken teşhis ve doğru yönetimle kontrol altına alınabilir bir durum. Ancak, uzmanlar, ebeveynlerin bilinçli olmasının ve acil durumlar için hazırlıklı bulunmasının hayati önem taşıdığını vurguladı.

Çocuklarda besin alerjisi oranlarının artışı, modern yaşamın getirdiği zorluklara karşı daha dikkatli olmamızı gerektiriyor.