Çocuğunuzda bu ağrı varsa hemen hastaneye başvurun. Anne ve babalar dikkat

Çocuklarda göğüs ağrısı şikayetleri kalp nedenli olanlar ve kalp dışında diğer organlardan kaynaklananlar olarak iki ayrı grupa ayrılabilir.

Sıklıkla karşılaşılan kalp nedenli göğüs ağrısı nedenleri;

kalbin zarlarının ve/veya kas tabakasının iltihapları, çarpıntı ile birlikte olduğunda kalbin doğuştan hastalıkları (mitral kapak prolapsusu), kalp kası hastalıkları, ana atardamarların öncesinde veya kendisinde darlıklar olması, ana atardamar kapak darlıkları, kalbi besleyen damarlar (koroner arter) anomalileri, kalbi besleyen damarların iltihabı sonrası gelişen darlıklar (Kawasaki hastalığı), Akciğer damarlarının yüksek basıncı veya diğer hastalıklar.

Kalp kaynaklı olmayan göğüs ağrıları nedenleri;

göğüs kafesinin ve/veya kaslarının hastalıkları, akciğer ve hava yollarının hastalıkları, sindirim sistemi özellikle mide-yemek borusu hastalıkları sayılabilir. Bunların dışında organik olmayan anksiyete, panik gibi durumlarda da göğüs ağrısı hissedilebilir. Meme hastalıkları da komşuluk nedeni ile göğüs ağrısı

CNN Türk’te yer alan bilgilere göre, çocuk Kardiyolojisi tarafından mevcut bulgulara göre EKG, Ekokardiyografi, Treadmill Stres testi ve ritim bozuklukları olması durumunda Ritim Holter testleri yapılmaktadır.

Bu amaçla klinikte sıklıkla kullanılan Efor testleri kalp kaynaklı göğüs ağrılarının tespitinde önemli bir tanı aracıdır.

Prof.Dr.Ayhan Çevik, 'Özellikle efor aktiviteleri veya spor sırasında gelişen göğüs ağrısı şikayeti ve diğer bulgular kesinlikle ihmal edilmemeli ve sebebe yönelik tedavi gecikmeden uygulanmalıdır.' 'dedi.