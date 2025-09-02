Çocuklardaki okul fobisiyle ilgili ailelere kritik uyarılar

Child Mind Institute'un araştırmalarına göre, okul çağındaki çocukların yüzde 7 ila 10'unda görülen bu durum, erken müdahale edilmezse akademik başarısızlığa ve sosyal izolasyona yol açtı. Bu haberimizde, bilimsel veriler ve uluslararası uzman görüşleri ışığında, ebeveynlerin nasıl destek olabileceğini ele alındı. Okul açılış dönemleri, yaz tatilinin rahatlığından sınıf ortamının katı kurallarına geçişle birlikte, çocuklarda yoğun kaygı belirtilerini tetikleyebiliyor. İstekszizlik, sabah kalkmayı reddetme veya mide bulantısı gibi fiziksel semptomlarla kendini gösteren bu durum, okul fobisi olarak tanımlandı.

Amerikan Psikoloji Derneği'nin (APA) verilerine göre, pandemi sonrası dönemde çocuklarda anksiyete oranları yüzde 30'a varan bir artış gösterdi ve okul fobisi vakaları da buna paralel yükseldi.

Birleşik Krallık'taki YoungMinds örgütü, okul kaygısının çocuklarda ayrılık anksiyetesi, sosyal fobi veya genel anksiyete bozukluğu gibi alt tiplere ayrıldığını belirtti.

Örneğin, 5-7 yaş arası çocuklarda ayrılık kaygısı baskınken, ergenlikte sosyal yargılanma korkusu ön plana çıktı. Bilimsel araştırmalar, bu sorunun kökenlerini netleştirdi.

İtalya'da Catania Üniversitesi'nde gerçekleştirilen bir topluluk tabanlı çalışma (BMC Public Health, 2007), 478 çocuk ve ergen üzerinde yapılan anketlerde, kaygı belirtilerinin okul performansıyla ters orantılı olduğunu ortaya koydu: Yetersiz not alan öğrencilerde kaygı oranı yüzde 14,1 iken, başarılılarda bu oran yüzde 3,9'a düşüyordu.

Araştırmacılar, kaygının dikkat dağınıklığına ve motivasyon kaybına yol açtığını vurguladı. Benzer şekilde, Child Mind Institute'un 2025 tarihli bir incelemesi, okul anksiyetesinin sınıf içi davranışları etkilediğini ve bazen ADHD veya öğrenme bozukluğu gibi durumlarla karıştırıldığını belirtti.

Pandemi sonrası bir başka çalışma, çocukların yüzde 20'sinde okul reddinin (school refusal) arttığını ve bunun aile içi stres, akran zorbalığı veya akademik baskıdan kaynaklandığını gösterdi. Yabancı uzmanlar, bu soruna karşı somut çözümler önerdi.

Child Mind Institute'tan Dr. Rachel Busman, "Ebeveynler, çocuğun kaygısını görmezden gelmek yerine, olumlu pekiştirme ve rol modelleme ile desteklemeli. Örneğin, ayrılık anksiyetesinde, çocuğa okulda bir 'güvenli kişi' (öğretmen yardımcısı veya akran) atamak, geçişi kolaylaştırır" dedi.

Johns Hopkins'ten Erika Chiappini ise bilişsel davranışçı terapiyi (BDT) vurguladı:

"BDT, çocuğun korkularını adım adım yüzleşerek yönetmesini sağlar. Araştırmalarımız, haftalık bir saatlik seansların bile semptomları yüzde 60 oranında azalttığını gösteriyor."

Birleşik Krallık'taki NHS uzmanı Dr. Sarah Furlong, ebeveynlerin kendi streslerini yönetmesinin kritik olduğunu belirtti.

"Çocuklar, ebeveynlerin kaygısını yansıtır; bu yüzden aile terapisi, hem çocuğun hem ailenin yükünü hafifletir."

ABD'de McLean Hastanesi'nden Dr. Julia Martin Burch, okul fobisinin okul reddine evrilmesini önlemek için erken müdahaleyi savundu:

"Okul reddi, anksiyete bozukluklarının bir semptomu; DSM-5'e göre, ayrılık anksiyetesi veya sosyal fobiyle bağlantılı. Tedavi edilmezse, ergenlikte depresyona dönüşebilir."

Araştırmalara göre, BDT'nin okul ortamında uygulanması (örneğin, öğretmen destekli grup çalışmaları), başarı oranını yüzde 70'e çıkardı.

İlaç tedavisi ise, şiddetli vakalarda (örneğin, SSRI'ler) BDT ile kombine edildiğinde etkili oluyor, ancak uzmanlar öncelikle terapiyi önerdi.