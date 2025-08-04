Çocuklardaki üç önemli sorunla ilgili uzman uyarılar! Küçük bedenlerde büyük sorunlar

Çocuklarda sıkça görülen eklem ağrısı ve şişkinlik, genellikle “büyüme ağrısı” olarak geçiştirilse de, uzmanlar bu belirtilerin altında yatan ciddi sağlık sorunlarına dikkat çekti.

Büyüme ağrıları genellikle masum olsa da, sürekli ve belirli bir bölgede yoğunlaşan ağrılar, şişlik, kızarıklık ya da hareket kısıtlılığı gibi belirtiler, romatizmal hastalıklardan enfeksiyonlara, hatta tümörlere kadar pek çok ciddi rahatsızlığın işareti olabilir.

Bilimsel araştırmalar ve uluslararası uzman görüşleri, bu belirtilerin erken teşhisle kontrol altına alınmasının hayati önem taşıdığını ortaya koydu.

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanları, çocuklarda eklem ağrısının büyüme ağrılarından ayrıştırılmasının kritik olduğunu belirterek, “Büyüme ağrıları genellikle 3-12 yaş arasında, uyluk, diz arkası veya baldır gibi bölgelerde, çift taraflı ve akşam-gece saatlerinde ortaya çıkar. Ancak ağrı tek bir bölgede yoğunlaşıyorsa, şişlik, hassasiyet ya da topallama gibi belirtiler eşlik ediyorsa, bu durum büyüme ağrısı olmayabilir” dedi.

Alfidan, özellikle juvenil idiyopatik artrit (JIA), lupus, Lyme hastalığı ve hatta lösemi gibi ciddi hastalıkların eklem ağrısıyla kendini gösterebileceğini vurguladı.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR NE DİYOR?

Son yıllarda yapılan araştırmalar, çocuklarda eklem ağrısı ve şişkinliğin altında yatan nedenlerin geniş bir yelpazede olduğunu gösteriyor.

The Lancet Rheumatology’de yayımlanan bir çalışma, juvenil idiyopatik artritin (JIA) dünya genelinde 100.000 çocukta 16-150 vaka oranında görüldüğünü ve erken teşhis edilmediğinde kalıcı eklem hasarlarına yol açabileceğini ortaya koydu.

JIA, eklemlerde ağrı, şişlik ve hareket kısıtlılığına neden olan kronik bir romatizmal hastalık olarak biliniyor.

Çalışma, erken müdahalenin kemik büyümesini koruduğunu ve komplikasyon riskini azalttığını vurguladı.

Harvard Tıp Fakültesi’nden pediatrik romatolog Prof. Dr. Robert P. Sundel, çocuklarda eklem ağrısının ayırıcı tanısının karmaşık olduğunu belirtti:

“Ebeveynler genellikle bu ağrıları büyüme sürecine bağlasa da, şişlik, ateş ya da hareket kısıtlılığı gibi ek belirtiler varsa, mutlaka bir çocuk romatoloğuna başvurulmalı. JIA gibi hastalıklar, erken dönemde teşhis edilmezse, çocuğun yaşam kalitesini ciddi şekilde etkileyebilir.”

Sundel, laboratuvar testleri ve görüntüleme yöntemlerinin tanıda kilit rol oynadığını ekledi.

ROMATİZMAL HASTALIKLARDAN ENFEKSİYONLARA: GENİŞ BİR TEŞHİS YELPAZESİ

Uzmanlar, romatizmal hastalıkların çocuklarda erişkinlerden farklı seyrettiğini belirterek, “Çocukluk çağında romatizmal hastalıklar, eklem ağrısı ve şişkinliğe ek olarak ateş, halsizlik ya da deri döküntüleri gibi sistemik belirtilerle ortaya çıkabilir. Ailesel Akdeniz Ateşi (FMF) gibi genetik temelli hastalıklar da eklem ağrısı ve şişlik ataklarıyla kendini gösterebilir” dedi.

Uzmanlar, tanı sürecinde gecikmelerin kalıcı eklem bozukluklarına, böbrek yetmezliğine ve hatta körlüğe yol açabileceğini vurguladı.

Enfeksiyon kaynaklı eklem ağrıları da bir diğer önemli risk faktörü. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanları, septik artrit gibi eklem iltihaplarının büyüme ağrılarından çok daha şiddetli seyrettiğini ve ateş, kızarıklık, hareket kısıtlılığı gibi belirtilerle ortaya çıktığını ifade ederek, “Bu tür enfeksiyonlar, erken müdahale edilmezse eklemde kalıcı hasara neden olabilir” dedi.

Uzmanlar, özellikle travma öyküsü olmayan çocuklarda eklem ağrısı ve şişkinlik varsa, laboratuvar testleri ve röntgen gibi yöntemlerle altta yatan nedenin araştırılması gerektiğini belirtti.

Örneğin, D vitamini eksikliği kemiklerin zayıflamasına ve kolay kırılmalara neden olurken, büyüme hormonu eksikliği boy kısalığına ve eklem sorunlarına yol açabilir.

Uzmanlar; Bu tür durumlarda endokrinoloji ve ortopedi uzmanlarının iş birliğiyle tedavi planı oluşturulması gerektiğini vurguladı.