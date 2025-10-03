Çocuklardan İtfaiye Müdürlüğü personeline ziyaret

Kaynak: Haber Merkezi
Çocuklardan İtfaiye Müdürlüğü personeline ziyaret

Bilecik Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü çalışanları, Bilecik Belediyesi Çocuk Sosyal Tesislerindeki çocukların da olduğu 12 eğitim kurumundan gelen 600’e yakın öğrenciyi ağırladı.

YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

Bilecik Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü çalışanları, Bilecik Belediyesi Çocuk Sosyal Tesislerindeki çocukların da olduğu 12 eğitim kurumundan gelen 600’e yakın öğrenciyi ağırladı.

İtfaiye Haftası etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen ziyarette çocuklar, itfaiye müdürlüğü çalışanlarıyla sohbet ederek, merak ettikleri soruların cevaplarını aldı.

İtfaiye Müdürü Fatih Zeyhan ve müdürlük çalışanları tarafından karşılanan minik ziyaretçiler, ekipmanları kullanarak, hatıra fotoğrafları çektirdi.

İtfaiye Personeli Onur Kemal Sağaslan, kendilerini ziyaret eden çocuklara yangından korunma, yangınlara karşı mücadele ve temel konular hakkında bilgiler verdi.

Son Haberler
Kışın gizli silahı: Soğuk algınlığına karşı Paça Çorbası mucizesi!
Soğuk algınlığına karşı Paça Çorbası mucizesi!
Teğmen Ebru Eroğlu'na nefret kustular! Okulu birincilikle bitirmişti...
Teğmen Ebru Eroğlu'na nefret kustular! Okulu birincilikle bitirmişti...
Dursun Özbek'ten Şampiyonlar Ligi yorumu: Alışığız
Dursun Özbek'ten Şampiyonlar Ligi yorumu: Alışığız
Tutuklu belediye başkanı CHP'den istifa etti!
Tutuklu belediye başkanı CHP'den istifa etti!
Yunanistan'da Daltonlar operasyonu
Yunanistan'da Daltonlar operasyonu