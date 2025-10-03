Çocuklardan İtfaiye Müdürlüğü personeline ziyaret

YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya
Bilecik Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü çalışanları, Bilecik Belediyesi Çocuk Sosyal Tesislerindeki çocukların da olduğu 12 eğitim kurumundan gelen 600’e yakın öğrenciyi ağırladı.
İtfaiye Haftası etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen ziyarette çocuklar, itfaiye müdürlüğü çalışanlarıyla sohbet ederek, merak ettikleri soruların cevaplarını aldı.
İtfaiye Müdürü Fatih Zeyhan ve müdürlük çalışanları tarafından karşılanan minik ziyaretçiler, ekipmanları kullanarak, hatıra fotoğrafları çektirdi.
İtfaiye Personeli Onur Kemal Sağaslan, kendilerini ziyaret eden çocuklara yangından korunma, yangınlara karşı mücadele ve temel konular hakkında bilgiler verdi.