Çocukları 2 yaşında olan anne babalar çok dikkatli olmalı

Uzm. Dr. Meltem Yiğit, çocukların agresifleşip söz dinlemediği, çevresi ile güç savaşına girdiği dönemi tanımlayan 2 yaş sendromunda aile faktörüne dikkat çekti. Yiğit, 2 yaş civarındaki çocukların her şeye sinirlenip karşı çıkmalarının altında çeşitli nedenler yattığını söyledi. Bu nedenlerin başında öncelikle çocuğun “henüz konuşamamasının ve kendini ifade edememesinin” geldiğini söyledi ve şunları söyledi:

“Çocuklarda ani öfke nöbetleri, çabuk sinirlenme, aşırı hareketlilik, birçok şeyi tek başına yapmaya çalışma, istediği şeyi bile hayır diyerek elde etmeye çalışma, otorite kurma bu dönemde sık karşılaşılan davranış şekilleridir. Bu davranışlar en erken 1.5 yaş civarında başlar ve 2-2.5 yaş civarında pik yapar. Doğru davranış modeli ile 2 yaş sendromu genellikle 3 yaş civarında özellikle de konuşma ve kendini ifade etme başladığı zaman bitecektir.”

Uzm. Dr. Yiğit, şu uyarının altını çizdi:

“Kelime haznesinin yetersizliği sonucu vücut dilini kullanarak istediklerini elde etme çabası çocuğun agresifleşmesine sebep olabilir. Çocuk sinir sistemi tam gelişmediği için yapmak istediklerini becerebildiği en iyi yöntem olan vücut dilini kullanarak yapmaya çalışır. Özellikle ben duygusunun geliştiği bu dönemde kendini kanıtlama isteği, kendini tanıtma isteği ancak yine yeterli konuşamaması, tehlikeleri tam olarak kavrayamaması yüzünden farklı yollarla bunu gerçekleştirme çabası içine girer. Bu dönemde aile de önemli bir faktör. Eğer anne baba çocuğa karşı aşırı agresif veya tam tersi aşırı rahat ve teslimiyetçi ise 2 yaş sendromunun yoğun yaşanmasına sebep olur"

Pediatrist Yiğit, anne babalara şu tavsiyeleri de vermeyi ihmal etmedi:

“Sakin kalmaya çalışın ve çocuğunuzun sakinleşmesini bekleyin. Onu anlamaya çalışın. Dikkatini dağıtmak için o ortamdan uzaklaştırabilir, sevdiği bir oyuncakla oynamayı veya kitap okumayı teklif edebilirsiniz. Çocuğunuzun evdeki tüm egemenliği eline almasına izin vermeyin, çocuğunuzun arkadaşı olmakla birlikte sizin onun annesi ya da babası olduğunu hissettirin. Tüm tepkileri ve isteklerini ağlamasın diye yerine getirmek yerine doğru olanı çocuğunuz sakinleştiğinde anlatın. Çünkü her isteği sorgusuz yerine getirilen çocukta bu semptomlar devam edecektir. Aşırı tepki gösteren, bir nevi küçük bir sinir krizi geçiren çocuğu sakinleştirecek en güzel ilaç ona sarılmak, sevginizi göstermektir. Çocuğunuzun aşırı tepkili olduğu esnada çocuğunuza sarılın, öpün, onu sevdiğinizi ve onu anladığınızı söyleyin. Çocuğunuzun enerjisini boşaltmasına izin verin.”

İHA