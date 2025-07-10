Çocukları arabada unutmanın ölümcül bedeli! Uzmanlardan hayat kurtaran uyarılar

Her yıl dünya genelinde onlarca çocuk, araçlarda unutulmanın veya kilitli bırakılmanın trajik sonucu olarak hayatını kaybetti.

ABD Ulusal Otoyol Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) verilerine göre, 1998’den bu yana 1.000’den fazla çocuk, araç içinde heatstroke (sıcak çarpması) nedeniyle yaşamını yitirdi. 2024’te bu sayı 39’a ulaşırken, uzmanlar bu ölümlerin tamamen önlenebilir olduğunu vurguladı.

Çocukların vücut sıcaklığı yetişkinlere kıyasla üç ila beş kat daha hızlı yükseliyor, bu da onları araç içindeki aşırı sıcaklıklara karşı özellikle savunmasız hale getirdi.

San Jose Devlet Üniversitesi’nden meteorolog Jan Null’un araştırmalarına göre, dışarıdaki hava sıcaklığı sadece 23°C (73°F) olsa bile, bir aracın iç sıcaklığı 10 dakika içinde 20°C artarak ölümcül seviyelere ulaşabildi. Null, “Çocuklar araçlarda unutulduğunda, heatstroke riski sadece yaz aylarında değil, yıl boyunca ortaya çıkabilir. 60°F gibi ılıman havalarda bile araç içi sıcaklık 110°F’ye ulaşabilir” dedi.

NEDEN OLUYOR?

Çocukların araçlarda unutulmasının en yaygın nedeni, ebeveynlerin veya bakıcıların yoğun günlük rutinlerinde dikkatlerinin dağılması. Null’un verilerine göre, heatstroke vakalarının %53’ü bir ebeveynin veya bakıcının çocuğu araçta unuttuğu durumlarda gerçekleşiyor. %24’ü ise çocukların kilitsiz araçlara kendi başlarına girip kilitlenmesiyle meydana geliyor. Kalan %22’lik kısım ise bilerek çocukları araçta bırakan yetişkinlerden kaynaklandı.

Güney Florida Üniversitesi’nden psikoloji profesörü David M. Diamond, bu trajedilerin genellikle hafıza hatalarından kaynaklandığını belirtti.

Diamond, “İnsan beyni rutinlere bağlıdır. Bir ebeveyn, normalde yapmadığı bir görevle karşılaştığında, örneğin çocuğu kreşe bırakmak, beyin otomatik pilota geçebilir ve çocuk unutulabilir. Bu, ihmalkârlık değil, insan beyninin karmaşık yapısından kaynaklanan bir durumdur” dedi.

Diamond, bu tür olaylarda suçlamadan önce psikolojik faktörlerin dikkate alınması gerektiğini savundu.

UZMANLARDAN ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Çocuk güvenliği savunucuları ve uzmanlar, bu trajedileri önlemek için basit ama etkili yöntemler önerdi.

Consumer Reports’tan Jennifer Stockburger, “Hiçbir çocuk, bir dakika bile araçta yalnız bırakılmamalı. Araç içi sıcaklık, dışarıdaki havadan bağımsız olarak hızla tehlikeli seviyelere ulaşabilir” dedi.

Stockburger, ebeveynlerin çanta veya telefon gibi kişisel eşyalarını arka koltuğa bırakarak kendilerine hatırlatıcı oluşturmalarını önerdi.

Safe Kids Worldwide Direktörü Kathy Wall ise “ACT” (Avoid, Create, Take Action) yöntemini vurguladı:

“Çocukları asla araçta yalnız bırakmayın, hatırlatıcılar oluşturun ve bir çocuk araçta yalnızsa hemen harekete geçin.”

Wall, özellikle yaz aylarında artan sıcaklıkların bu riski katladığını, ancak ılıman havalarda bile tehlikenin mevcut olduğunu belirtti.

TEKNOLOJİK ÇÖZÜMLER YOLDA MI?

Otomobil üreticileri de bu soruna çözüm bulmak için çalışıyor. Consumer Reports’tan William Wallace, araçlara entegre edilen çocuk algılama teknolojilerinin önemine dikkat çekti:

“Bazı yeni araç modelleri, arka koltukta bir çocuk veya evcil hayvan unutulduğunda sürücüyü uyaran sistemler sunuyor. Ancak bu teknolojiler henüz tüm araçlarda standart değil.”

Amerikan Pediatri Akademisi (AAP) sözcüsü Dr. Elizabeth Murray, bu tür sistemlerin varsayılan olarak tüm araçlarda bulunması gerektiğini savundu.