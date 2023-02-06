Çocukları enkazda kalan annenin yardım feryadı: Çocuklarımı çıkart ne olursun

Acılı anne, görüntüleri kayda alan adama "Çocuklarımı çıkar 1 kız 1 oğlan" diye seslendi. Videoyu kayda alan adam ise "Nasıl çıkarayım abla. Kahramanmaraş Elbistan'a acil yardım istiyoruz." dedi.



Adamın devamında "Çok sayıda ölü ve yaralı var. Bizim telefonlarımız aramaya kapalı. Lütfen diğer şehirlerden yardım istiyoruz. Yollar kapalı, hava yolu ile destek istiyoruz." dediği duyuluyor.



Video sosyal medyada en çok paylaşılan videolar arasında girerken acılı anne, depremin simge isimleri arasına girdi.



Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve 10 ili etkileyen 7,4 büyüklüğündeki depremde yıkılan binaların enkazlarında arama kurtarma çalışması yapılıyor.

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