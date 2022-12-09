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Çocukları gürültü yaptı diye o çocukların babasını vurdu

Bursa'da üst kat komşusunu, çocuklarının sesinden rahatsız olduğu gerekçesiyle silahla yaralayan zanlı gözaltına alındı.

Haber Giriş: 9 Aralık 2022 Cuma - 20:18
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Çocukları gürültü yaptı diye o çocukların babasını vurdu

Çocukları gürültü yaptı diye o çocukların babasını vurdu
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(AA) - Yıldırım ilçesinde oturduğu apartmandaki üst kat komşusu Süleyman Ö. ile arasında tartışma çıkan İ.Y., komşusunu silahla yaraladı. Olaydan sonra kaçan Y., İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelinin, üst katında bulunan komşusunun çocuklarının çıkardığı sesten rahatsız olduğu gerekçesiyle aralarında çıkan tartışma sonucu yaraladığı öğrenildi.

Süleyman Ö., 112 Acil Servis ekiplerince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Sedat
9.12.2022 21:19
Sonrası serbest bırakıldı. Bu tiplere zorla twit attıracaksın ki öyle içeri alsınlar.  
 
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