﻿Çocukları gürültü yaptı diye o çocukların babasını vurdu

(AA) - Yıldırım ilçesinde oturduğu apartmandaki üst kat komşusu Süleyman Ö. ile arasında tartışma çıkan İ.Y., komşusunu silahla yaraladı. Olaydan sonra kaçan Y., İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelinin, üst katında bulunan komşusunun çocuklarının çıkardığı sesten rahatsız olduğu gerekçesiyle aralarında çıkan tartışma sonucu yaraladığı öğrenildi.
Süleyman Ö., 112 Acil Servis ekiplerince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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